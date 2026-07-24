Devshayani Ekadashi 2026: कल या आज कब है देवशयनी एकादशी? जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पारण समय

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी को लेकर लोगों में भ्रम है तो आइए जानते हैं कि कब है एकादशी. साथ ही पूजा मुहूर्त से लेकर पारण समय तक सबकुछ.

Ekadashi Kab Hai | Devshayani Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी तिथियों का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का स्थान सबसे खास माना जाता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा धारण करते हैं और अगले चार महीनों तक विश्राम करते हैं. इसी कारण इस तिथि से चातुर्मास का आरंभ होता है, जिसे साधना, पूजा-पाठ और संयम का काल माना जाता है.

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार और नए मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है. भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करते हैं और सुख-समृद्धि, वैवाहिक जीवन, संतान सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं.

देवशयनी एकादशी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त (Devshayani Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, देवशयनी एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 बजे शुरू होगी और 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026, शनिवार को मनाई जाएगी.

पारण का शुभ समय:

26 जुलाई 2026 (रविवार)

सुबह 5:39 बजे से 8:22 बजे तक

देवशयनी एकादशी व्रत एवं पूजा-विधि (Devshayani Ekadashi 2026 Puja Vidhi)

देवशयनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ माना जाता है. इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए. एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, फल तथा प्रसाद अर्पित करें.

पूजा के दौरान विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. दिनभर भगवान का स्मरण करें और संभव हो तो रात्रि में भजन-कीर्तन एवं जागरण करें.

देवशयनी एकादशी के दिन क्या करें?

इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है. दिनभर सात्विक आहार का पालन करें, जरूरतमंदों को दान दें और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

देवशयनी एकादशी 2026 पारण समय

देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु 26 जुलाई 2026, रविवार को पारण करेंगे. व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:39 बजे से 8:22 बजे तक रहेगा. इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 1:57 बजे तक रहेगी.

शास्त्रों के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए. इसलिए श्रद्धालुओं को शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने के बाद दान-पुण्य कर विधिपूर्वक व्रत का समापन करना चाहिए.