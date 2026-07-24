Chaturmas 2026: कल से शुरू होगा चातुर्मास, 119 दिन योगनिद्रा में रहेंगे भगवान विष्णु, मांगलिक कार्यों पर रहेंगी रोक

ये समय देवताओं के शयन का माना जाता है
Chaturmas 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का खास महत्व होता है। इसी एकादशी से भगवान योगनिद्रा में चले जाते हैं। भगवान के विश्राम के समय को चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। कल यानी 25 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी एकादशी है और इसी के साथ चातुर्मास की भी शुरूआत हो जाएगी।
इन कार्यों पर रहेगी रोक
इस समय शादी-विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण और मुंडन संस्कार और अन्य मांगलिक कामों पर रोक लग जाती है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु के विश्राम के चलते इस समय किए गए मांगलिक कामों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता।
20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के उठेंगे भगवान विष्णु
कल से भगवान 119 दिन विश्राम करेंगे और फिर 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के उठेंगे। जिसके बाद फिर से शुभ काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल से 119 दिन भगवान क्षीर सागर में नहीं रहेंगे? आइए जानते हैं कि चातुर्मास के दौरान भगवान कहां विश्राम करेंगे?
पौराणिक कथा के अनुसार
पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु चातुर्मास के चार महीनों में अपनी योगनिद्रा के दौरान विश्राम करने के लिए क्षीर सागर को छोड़कर दैत्यराज बलि के पाताल लोक में चले जाते हैं और उनके महल में चार माह विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था और उनके साथ पाताल लोक चले गए थे। फिर माता लक्ष्मी दैत्यराज बलि को मनाकर भगवान को वापस वैकुंठ धाम लाई थीं।
पाताल लोक में रहते हैं चार महीने भगवान
जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ धाम वापस जा रहे थे, तब भी उन्होंने दैत्यराज बलि को वरदान दिया था। भगवान ने राजा बलि से कहा था कि वो साल में चार माह के लिए उनके पाताल लोक में आकर विश्राम करेंगे। तभी से भगवान श्री हरि विष्णु चार माह के लिए संसार का कार्यभार छोड़कर पाताल लोक में जाकर विश्राम करते हैं। फिर देवउठनी एकादशी के दिन वापस माता लक्ष्मी के पास लौटते हैं।
हर साल क्यों बदलती है चातुर्मास की अवधि?
ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि चातुर्मास के चार ही महीने होते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार, भगावन विष्णु के विश्राम का समय हमेशा एका जैसा नहीं होता। पिछले 101 सालों में चातुर्मास की अवधि 117 से 149 दिनों के बीच रही है। साल 1926 से 2026 तक के पंचांग देखने पर पता चलता है कि चातुर्मास के समय में चंद्रमा की गति, तिथियों के घटने बढ़ने और अधिकमास की वजह से हर साल बदलाव होता रहा है।
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