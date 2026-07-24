Honda CB500 Price: बिना क्लच के बदलेंगे गियर! CB500 से लेकर Rebel 500 तक, Honda ने पेश किए 10 नए मॉडल

Honda CB500 | Honda CB500 Price | Honda CB500 Features: बाइक लवर्स के लिए एक खुशखबरी है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया एक नई और शानदार बाइक लाने वाली है, जिसका नाम है Honda CB500. आइए जानते हैं कि क्या है कीमत, फीचर्स और सब कुछ.

Honda CB500 | Honda CB500 Price | Honda CB500 Features: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय कस्टमरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी नई Made-in-India दोपहिया गाड़ी पेश की है. इस नई लाइनअप में कुल 10 मॉडल शामिल हैं, जिनमें 7 बिल्कुल नए मॉडल और 3 नए रंगों के साथ अपडेट किए गए मॉडल हैं. कंपनी का उद्देश्य कस्टमरों को मॉडर्न तकनीक और बेहतर ऑप्शन उपलब्ध कराना है.

इस नई रेंज में क्रूजर, एडवेंचर टूरर, रोडस्टर, लाइफस्टाइल बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर और फ्लेक्स-फ्यूल वाहन जैसे कई सेगमेंट शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि इन मॉडलों के भारत में निर्माण से स्थानीय उत्पादन और इंजीनियरिंग को मजबूती मिलेगी. नई रेंज में Honda ADV 160, Honda CB500, Honda CB350 सीरीज, Honda Rebel 300, Honda Rebel 500, Honda XR300L, Honda XR300 Rally और Honda QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे मॉडल शामिल हैं.

Honda CB500: इंजन और परफॉर्मेंस (Honda CB500 Engine and Performance)

Honda CB500 में 501cc का इंजन दिया गया है, जो 20.7 kW की पावर और 43.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. कंपनी के अनुसार ये बाइक शानदार परफॉर्मेंस, रेट्रो-स्टाइल डिजाइन और रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है.

Honda CB500: फीचर्स (Honda CB500 Features)

इस बाइक में कई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे:

असिस्ट और स्लिपर क्लच

Honda Selectable Torque Control (HSTC)

Honda RoadSync कनेक्टिविटी

गैस-चार्ज्ड रियर सस्पेंशन

इसके अलावा, कुछ मॉडल्स में Honda E-Clutch तकनीक भी मिलेगी, जो ट्रैफिक के दौरान क्लच को अपने आप कंट्रोल करती है. इससे बार-बार क्लच दबाने की जरूरत कम होती है और राइडिंग अधिक आसान हो जाती है.

Honda CB500: वेरिएंट (Honda CB500 Variant)

Honda CB500 को तीन वेरिएंट में पेश किया जाएगा: Alloy, Spoke Tubeless और Spoke Tubeless with Graphics. कंपनी का कहना है कि ये बाइक भारत में उसकी प्रीमियम मोटरसाइकिल रेंज को और मजबूत बनाएगी तथा मिड-कैपेसिटी रोडस्टर सेगमेंट में ग्राहकों को बेहतर विकल्प देगी.

Honda CB500: कीमत (Honda CB500 Price)

फिलहाल Honda ने CB500 की कीमत का खुलासा नहीं किया है. उम्मीद है कि इसकी कीमत बाइक के आधिकारिक लॉन्च के समय घोषित की जाएगी.

कंपनी का मानना है कि इन नए मॉडलों का भारत में निर्माण बढ़ने से स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी.