Raksha Bandhan: रक्षाबंधन कल, तिलक लगाने से लेकर, राखी बांधते तक रखें इन बातों का ध्यान, भाई की लंबी उम्र के लिए इन चीजों का करें दान

। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बहनें कुछ विशेष नियमों और धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखकर भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं।

राखी बांधते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक

Raksha Bandhan, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार कल यानी की शुक्रवार के दिन नियम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बहनें कुछ विशेष नियमों और धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखकर भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। राखी बांधते समय छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।

सही नियम से राखी बांधने पर ही पूजा का पूरा फल मिलता है और भाई के जीवन में खुशहाली आती है। यदि राखी बांधते समय ध्यान न दिया जाए, तो जाने-अनजाने में गलतियां हो सकती हैं। इसलिए बहनों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

भद्रा काल से बचाव और सही राखी का प्रयोग

राखी बांधते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इस दौरान राखी बांधने से भाई के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं इसलिए भद्रा काल में राखी बांधने से बचना चाहिए। हालांकि इस बार भद्रा का साया नहीं है।

खंडित या टूटी हुई राखी का प्रयोग न करें

इसके साथ ही कभी भी खंडित या टूटी हुई राखी का प्रयोग न करें। राखी बांधते समय कभी भी प्लास्टिक की अक्षत यानी चावल या प्लास्टिक की राखी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए केवल रेशमी धागे, सूती धागे या कलावा से बनी शुभ राखी ही बांधें। सही और पवित्र धागे का प्रयोग करने से ही पूजा पूरी होती है। इन नियमों का पालन करने से भाई के जीवन में सब अच्छा रहता है और रिश्ता मजबूत बनता है।

दिशा का सही चयन और बैठने का तरीका

राखी बांधते समय दिशा का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। गलत दिशा में बैठकर राखी बांधना सही नहीं माना जाता है। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। वहीं बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी कभी न बांधें, क्योंकि इस दिशा को अच्छा नहीं माना जाता है।

इसके अलावा भाई को राखी बंधवाते समय खाली सिर और खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। भाई को राखी बंधवाते समय सिर पर रुमाल या कपड़ा जरूर रखना चाहिए और हाथ में कुछ अक्षत व नारियल होना चाहिए। सही दिशा और सही तरीके से बैठकर राखी बंधवाने से पूजा का सही लाभ मिलता है।

तिलक और अक्षत लगाने की सही विधि

राखी बांधने की पूरी प्रक्रिया में सबसे पहला और मुख्य स्थान तिलक लगाने का ही होता है।

शास्त्रों के अनुसार बिना तिलक और अक्षत के केवल धागा बांध देना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है।

कलाई पर रक्षासूत्र बांधने से पहले भाई के माथे पर रोली और चंदन का सुंदर तिलक लगाना चाहिए।

तिलक लगाने के तुरंत बाद माथे पर बिना टूटे हुए चावल यानी अक्षत जरूर लगाने चाहिए।

केवल हाथ में धागा बांध देने से पूजा का काम पूरा नहीं होता, इसलिए सही क्रम से ही नियम पूरा करें।

सही क्रम में तिलक और अक्षत लगाने के बाद ही भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए।

यह नियम पूजा को पूरी तरह से पवित्र और पूर्ण बनाने में मदद करता है और इन सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर राखी बांधने से भाई को लंबी उम्र प्राप्त होती है।

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

उत्तम मुहूर्त: सुबह 05:57 बजे से 09:48 बजे तक (टाइम लगभग 3 घंटे 51 मिनट)

सुबह 05:57 बजे से 09:48 बजे तक (टाइम लगभग 3 घंटे 51 मिनट) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 बजे से 12:53 बजे तक।

सुबह राखी बांधना क्यों माना जा रहा है शुभ?

28 अगस्त की सुबह 09:48 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। खास बात ये है कि इस दिन सूर्योदय के समय भद्रा भी नहीं है। ऐसे में सुबह का समय राखी बांधने के लिए श्रेष्ठ माना जा रहा है। इसलिए सावन पूर्णिमा 27 अगस्त को शुरू होने के बावजूद रक्षाबंधन को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उदया तिथि के अनुसार 28 अगस्त, शुक्रवार को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले भाई को राखी बांध लें।

अन्न और गुड़ के दान का महत्व

रक्षाबंधन के पावन दिन पर अन्न का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न जैसे चावल, गेहूं या आटा दान करने से भाई के जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं होती और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके साथ ही गुड़ या मिष्ठान का दान करना भी बहुत अच्छा रहता है।

गुड़ का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। इससे भाई को समाज में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जो बहनें इस दिन अन्न और गुड़ का दान करती हैं, उनके भाई को हर काम में सफलता मिलती है। यह छोटा सा दान भाई की सेहत को अच्छा रखने में मदद करता है और जीवन की रुकावटों को खत्म करता है।

वस्त्र दान से सुख और सुरक्षा

रक्षाबंधन के त्यौहार पर वस्त्रों का दान करना भी बहुत पावन माना गया है। किसी गरीब या जरूरतमंद महिला या कन्या को वस्त्र भेंट करने से घर में सुख-शांति आती है और भाई पर आने वाले संकट टलते हैं। जब बहनें जरूरतमंदों को कपड़े देती हैं, तो उससे मिलने वाला पुण्य भाई के जीवन की रक्षा करता है।

दान देने से मन को शांति मिलती है और परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। वस्त्र दान करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण में पवित्रता आती है। इस नियम का पालन करने से भाई के जीवन में आने वाली हर बाधा दूर होती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए।

काले तिल का दान और संकटों से मुक्ति

यदि भाई के जीवन में बार-बार स्वास्थ्य समस्याएं या बाधाएं आ रही हों, तो बहनों को रक्षाबंधन के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। काले तिल का दान करने से शनि और राहु-केतु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। इससे भाई को पुरानी बीमारियों और अचानक आने वाले संकटों से छुटकारा मिलता है।

ग्रहों के बुरे प्रभाव कम होने से भाई के काम में गति आती है और जीवन सुखी बनता है। रक्षाबंधन के दिन किया गया यह विशेष दान भाई की लंबी उम्र के लिए सबसे कारगर माना जाता है। सही विधि और साफ मन से किया गया दान भाई के जीवन में हमेशा सुरक्षा बनाए रखता है और परिवार में खुशियां लाता है।

सबसे पहले भगवान गणेश को बांधे राखी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। यानी वे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन उन्हें सबसे पहले रक्षा सूत्र अर्पित करने का विशेष महत्व बताया जाता है। बहनें भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा कर सकती हैं।

इसके बाद गणेश जी को रोली, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से रक्षाबंधन का पर्व शुभ तरीके से शुरू होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन इष्टदेव, कुल देवता और भगवान कृष्ण को राखी अर्पित कर परिवार की सुख-शांति की कामना करनी चाहिए।

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