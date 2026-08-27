Lunar Eclipse 2026: क्या चंद्र ग्रहण के दिन सफर कर सकते है या नहीं? जानें यहां

Lunar Eclipse 2026: 28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. भारत में यह दिखाई नहीं देगा और सूतक भी मान्य नहीं होगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, ग्रहण में यात्रा से बचना चाहिए.

Lunar Eclipse 2026: हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण को बेहद संवेदनशील अवधि माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसका असर व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ सकता है. साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को लगेगा. यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा.

ग्रहण के समय धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर खान-पान तक कई नियमों का पालन करने की परंपरा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्रहण काल में यात्रा करना शुभ होता है? आइए जानते हैं एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषियों के अनुसार इससे जुड़ी मान्यताएं.

रक्षाबंधन पर नहीं लगेगा ग्रहण का साया

28 अगस्त को चंद्र ग्रहण के साथ रक्षाबंधन का पर्व भी है. रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, जबकि ग्रहण काल को धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील समय माना जाता है.

हालांकि राहत की बात यह है कि 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. साथ ही, भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. ऐसे में देश में रक्षाबंधन का त्योहार सामान्य रूप से मनाया जा सकेगा.

ग्रहण काल में यात्रा शुभ या अशुभ?

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषियों के मुताबिक, ग्रहण के दौरान यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है. पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, इस अवधि में वातावरण में विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव रहता है. इसलिए इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है.

यात्रा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल में यात्रा जरूरी हो तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए:

तुलसी का प्रयोग: घर से निकलने से पहले मुख में तुलसी का पत्ता रखने की परंपरा है.

इष्ट देव का ध्यान: यात्रा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र या ‘ॐ नमः शिवाय’ का मन ही मन जाप करें.

भोजन-पानी में सावधानी: खुले में रखे भोजन या पानी के सेवन से बचें. पहले से रखे भोजन या पानी में तुलसी दल डालकर इस्तेमाल करने की मान्यता है.

ग्रहण देखने से बचें: यात्रा के दौरान ग्रहणयुक्त चंद्रमा को सीधे देखने से बचें.

ग्रहण के बाद दान: यात्रा या ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, वस्त्र या तिल का दान करने की परंपरा है.