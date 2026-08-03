खिलाड़ी क्यों बार-बार हो रहे चोटिल…BCCI मेडिकल टीम पर लेगा एक्शन! फिजियो कमलेश जैन का क्या होगा?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी होने के बाद अब मेडिकल टीम और फीजियो पर एक्शन लेने का मन बना लिया है. जानकारी के मुताबिक टीम की समीक्षा मीटिंग की जानी है. इसमें इस बात पर चर्चा होगी कि लगातार खिलाड़ी चोटिल क्यों हो रहे हैं.

नई दिल्ली. भारतीय टीम एक तरफ तो अगले साल होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटी है, दूसरे तरफ खिलाड़ी लगातार चोटिल हो रहे हैं. इंग्लैंड में खेली गई सीरीज के दौरान वाशिंगटन सुंदर और अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए. बुमराह श्रीलंका में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और सुंदर के खेलने पर संशय बना हुआ है. भारतीय क्रिकेट टीम में लगातार बढ़ रही चोटों की समस्या अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लिए बड़ी चिंता बन गई है. मीडिया में आई खबरों की माने तो बीसीसीआई ने इसे लेकर एक्शन लिया है और अब एक समीक्षा की जानी है.

भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया जा रहा है. गौतम गंभीर की कोचिंग टीम का हिस्सा रहे सहायक कोच और फील्डिंग कोच का करार आगे नहीं बढ़ाया गया. अब खबर है कि लगातार खिलाड़ियों को चोटिल होने को लेकर भी बोर्ड एक्शन लेने के मूड में है. बीसीसीआई आने वाले हफ्तों में टीम के मेडिकल और फिटनेस सिस्टम की समीक्षा कर सकता है.इसमें भी रिव्यू टीम के मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन के कामकाज को लेकर किया जाना है. टीम के साथ कमलेश पिछले चार साल से हैं. उनको साल 2022 में टीम के जुड़ने का मौका दिया गया था.

चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट हुई लंबी

इस वक्त भारतीय टीम लगातार चोटिल हो रहे खिलाड़ी की समस्या से जूझ रही है. पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो कई बड़े खिलाड़ी के चोटिल होकर बाहर बैठने की वजह से टीम को नुकसान हुआ है. इस लिस्ट में हालिया नाम स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जुड़ गया है. श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम में चयनकर्ताओं ने उनकी नाम शामिल किया था. फिट होकर वापसी की उम्मीद थी लेकिन वो घुटने की चोट से ना ऊबर पाने की वजह से बाहर हो गए.

ऑलराउंडर हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी पहले से ही चोटिल हैं. वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने की वजह से श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हैं. दूसरे मुकाबले में भी खेलने को लेकर संशय बना हुआ है. साई सुदर्शन इस समय बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी फिटनेस हासिल करने के लिए पसीना बहा रहे हैं.

कोच गंभीर और कप्तान गिल नाराज

जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड दौरे के दौरान कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर को लगातार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों की वजह से मनपसंद प्लेइंग इलेवन चुनने में परेशानी हुई थी. टीम को वनडे और टी20 दोनों ही सीरीज में हार मिली. इससे पहले आयरलैंड के दौरे पर भी भारत को पहली बार टी20 सीरीज में हार क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था.