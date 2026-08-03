Gujarat Assembly By Election Result 2026: मांजलपुर में भाजपा का दबदबा कायम, सतीश पटेल के म्युनिसिपल काउंसलर से MLA बनने तक का सफर

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Rajesh
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जीत के बाद सतीश पटेल ने कहा कि मंजलपुर की जनता ने जिस तरह योगेश काका को प्यार और समर्थन दिया, उसी तरह मुझे भी आशीर्वाद दिया है।
Gujarat Assembly By Election Result 2026: भाजपा के सतीश पटेल को 55481 वोट मिले।
Gujarat Assembly By Election Result 2026: भाजपा के सतीश पटेल को 55481 वोट मिले।

भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने जीत के समर्थन में नारे लगाए और गरबा डांस किया
Gujarat Assembly By Election Result 2026, (आज समाज), मांजलपुर (गुजरात): गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल ने अपने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 30630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर पार्टी का सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 24,851 वोट मिले। पटेल को 55481 वोट मिले। 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में इस सीट पर 37.05% मतदान हुआ था। मांजलपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट सतेंद्रभाई पटेल की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इसके बाद सतीशभाई पटेल ने रोड शो निकाला।

पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन पर हुआ उपचुनाव

सीनियर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद 30 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग हुई थी। मंजालपुर सीट पर वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी। यहां 37.50 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में दर्ज 60.15 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है।

म्युनिसिपल काउंसलर से MLA बनने तक का सफर

62 वर्षीय सतीश गोविंदभाई पटेल बीजेपी नेता हैं, जिन्हें राजनीति का 32 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने वडोदरा में कई अहम पदों पर काम किया है, जैसे म्युनिसिपल काउंसलर, वडोदरा म्युनिसिपल कॉपोर्रेशन की स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन और बीजेपी की वडोदरा जिला इकाई के अध्यक्ष। बीजेपी ने उन्हें मंजलपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 1980 में एसएससी और 1982 में एचएससी की पढ़ाई पूरी की, और गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर आॅफ कॉमर्स के दूसरे साल तक पढ़ाई की।

2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी मांजलपुर विधानसभा सीट

मांजलपुर विधानसभा सीट वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तब से इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। पिछले तीन चुनावों में भाजपा के योगेश पटेल ने जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने शहर के दूसरे हिस्से में रहने वाले सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी पर भरोसा जताया।

गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर बृहस्पतिवार को हुए उपचुनाव में महज 39.5 प्रतिशत मतदान हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। खास बात यह है कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में 60.15 प्रतिशत मतदान हुआ था। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

वडोदरा नगर निगम के पार्षद रह चुके सतीश गोविंदभाई पटेल

बीजेपी उम्मीदवार सतीश गोविंदभाई पटेल पूर्व पार्षद हैं। सतीश पटेल पहले कई बार वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) के पार्षद के रूप में चुने गये थे और उन्होंने इस नगर निकाय की प्रभावशाली स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। वह पूर्व में भाजपा के वडोदरा जिला अध्यक्ष रहे चुके हैं।

पूर्व विधायक के निधन के कारण उपचुनाव भाजपा के मौजूदा विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद यह उपचुनाव कराना पड़ रहा है। आठ बार विधायक रहे योगेश पटेल का 79 साल की उम्र में दो जून को वडोदरा में निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे।

2012 से मांजलपुर सीट पर था बीजेपी का कब्जा

योगेश पटेल भाजपा के आठ बार के विधायक थे। उन्होंने 1990 से 2007 के बीच वडोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का पांच बार प्रतिनिधित्व किया और फिर परिसीमन के बाद नयी बनी मांजलपुर सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने 2012, 2017 और 2022 में मांजलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार आठवीं जीत हासिल की।

गुजरात में बीजेपी के कितने विधायक?

गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के वर्तमान में 161 विधायक हैं। इसके बाद कांग्रेस के 12, आम आदमी पार्टी के पांच, दो निर्दलीय और समाजवादी पार्टी का एक विधायक है।