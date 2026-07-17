Bengal School Van-Train Accident: मुर्शिदाबाद में स्कूली बच्चों को ले जा रही थी वैन, फाटक पार करते वक्त अचानक आ गई ट्रेन, हादसे में 3 की मौत

West Bengal School Van Accident: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरहमपुर में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आ गई। कर्णसुबरना रेल फाटक पर हुए इस हादसे में 2 छात्रों समेत 3 की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Murshidabad School Van Accident: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे बरहमपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कर्णसुबरना रेल फाटक पर हुआ। बच्चों को स्कूल ले जा रही एक वैन कर्णसुबरना रेल फाटक क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक ट्रेन आ गई और भयंकर टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 छात्रों समेत कुल 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सूचना मिलते ही तमाम पेरेंट्स घटनास्थल की ओर भागे। जानकारी के अनुसार इस हादसे में घायल बच्चों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

रेल फाटक बंद न होने से हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जिस समय स्कूल वैन रेल फाटक पार कर रही थी, उस समय फाटक बंद नहीं था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन वहां पहुंची और वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 2 बच्चों की मौत हो गई और एक बुजुर्ग की मौत की भी पुष्टि हुई है। हादसे में कई बच्चों के गंभीर घायल होने की बात कही जा रही है। इस टक्कर की चपेट में एक साइकिल सवार भी आ गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायल बच्चों को तुरंत इलाज के लिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 बच्चों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई।

मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू कर दिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा व्यवस्था और फाटक संचालन को लेकर भी जांच की जा रही है। स्कूल जा रहे बच्चों के साथ हुए इस हादसे की खबर फैलते ही परिजनों के होश उड़ गए। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और अपने बच्चों की जानकारी लेने लगे। इस हादसे ने एक बार फिर मानव रहित या असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।