IMD Weather Update Today: अगले 7 दिन इन राज्यों में खूब बरसेंगे बादल, हिमाचल में रेड अलर्ट, देशभर में ऐसा रहेगा मौसम

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Amit Upadhyay
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IMD Forecast for 19 July Weather: मौसम विभाग के अनुसार अगले 6-7 दिनों तक उत्तर भारत में मानसून पूरी तरह एक्टिव रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। हिमाचल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब-हरियाणा में भी 20 जुलाई से मौसम बदल सकता है।
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आज का मौसम, 19 जुलाई 2026 | IMD Weather Forecast

IMD Weather Alert for India: देशभर में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 19 जुलाई से अगले 6-7 दिनों तक कई राज्यों में अच्छी बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। कुछ राज्यों में अभी गर्मी और उमस जारी रहेगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वहां भी मौसम बदल सकता है।

अगले 7 दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून

IMD के अनुसार 19 जुलाई से मानसून उत्तर-पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से हिमालयी राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने, जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं।

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 19 जुलाई को उमस बनी रह सकती है, लेकिन कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। 20 से 23 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश

उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 24 जुलाई तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और 22 से 24 जुलाई के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है।

राजस्थान में भी बदलेगा मौसम

राजस्थान में भी मानसून धीरे-धीरे सक्रिय हो रहा है। पूर्वी राजस्थान में 19 जुलाई से बारिश का दायरा बढ़ेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 20 से 24 जुलाई के बीच कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दोनों हिस्सों में तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान में 20 से 24 जुलाई के बीच कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है।

उत्तराखंड में 19 और 20 जुलाई को खतरा

उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। 19 और 20 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बाढ़ की आशंका है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इस दौरान लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में 20-21 जुलाई को रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 जुलाई को मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश और कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और सोलन समेत कई जिलों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने की आशंका है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

जम्मू-कश्मीर में भी तेज बारिश का दौर

जम्मू-कश्मीर में 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 जुलाई को कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रियों और पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश

बिहार में 19 और 20 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 19 जुलाई को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अत्यधिक बारिश का दौर जारी रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 20 से 23 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। गरज-चमक और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया है।

गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत का मौसम

गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। दक्षिण भारत की बात करें, तो केरल, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले इलाकों में लोगों से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है।