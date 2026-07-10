Weather Update for Tourist Destinations: बारिश के बीच घूमने का बना रहे हैं प्लान? जानिए अगले 10 दिन कैसा रहेगा पहाड़ों का मौसम

Weather Update for Tourist Destinations: अगले 10 दिनों में कई पॉपुलर हिल स्टेशनों पर मॉनसून का मौसम रहने की उम्मीद है, जिससे शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला और मुन्नार जैसी जगहें पहले से ज़्यादा ठंडी और हरी-भरी हो जाएंगी। हालांकि अच्छा टेम्परेचर घूमने-फिरने के लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन टूरिस्ट को रुक-रुक कर होने वाली बारिश, आंधी-तूफान और फिसलन भरी सड़कों के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

शिमला में, आने वाले दिनों में बादल छाए रहने, धूप खिलने और दोपहर में बार-बार बारिश होने की उम्मीद है, जिससे टेम्परेचर 23°C और 32°C के बीच आरामदायक रहेगा। कई दिनों तक, खासकर दोपहर और शाम को आंधी-तूफान आने की संभावना है, इसलिए रेन गियर साथ रखना बहुत ज़रूरी है।

दूसरी बड़ी पहाड़ी जगहों पर भी मॉनसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है। मनाली और धर्मशाला में हल्की से भारी बारिश हो सकती है, जबकि मसूरी और नैनीताल में बादल छाए रहने और कभी-कभी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में, मुन्नार में भी ठंडे मौसम के साथ बीच-बीच में बारिश होने की उम्मीद है, जिससे आने वालों के लिए खूबसूरत नज़ारे बनेंगे।

जो यात्री अगले 10 दिनों में छुट्टी का प्लान बना रहे हैं, उन्हें छाता, वॉटरप्रूफ जैकेट और सही जूते साथ रखने चाहिए। सड़क यात्रा शुरू करने से पहले, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, मौसम और ट्रैफिक के नए अपडेट देख लेना चाहिए, क्योंकि भारी बारिश से कुछ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और कुछ समय के लिए सड़कें खराब हो सकती हैं।