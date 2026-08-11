IMD weather Alert: 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मानसून का कहर जारी, जाने आज मौसम का हाल

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Viplove Kumar
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मंगलवार 11 अगस्त को देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है. यहां ना सिर्फ भारी बारिश हो सकती है बल्कि गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अनुमान है.
11 august weather
11 अगस्त का मौसम कैसा रहेगा

नई दिल्ली. अगस्त का महीना अब दूसरे हफ्ते मे पहुंच चुका है. देशभर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है. लगभग हर राज्य में इस समय बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही बरसात ने कई राज्यों की यातायात पर असर डाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार 11 अगस्त को देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है. यहां ना सिर्फ भारी बारिश हो सकती है बल्कि गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अनुमान है.

आज के दिन के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है. उत्तर मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में निम्न दबाव बन रहा है. बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और इसकी वजह से भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट

मानसून का कहर दिल्ली और हरियाणा में इस समय जमकर देखने को मिल रहा है. ऐसे में 11 अगस्त, मंगलवार को भी आस पास के कई जगहों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है. इन जगहों पर लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी. राजधानी में गरज-चमक और बिजली गिरने तक का अनुमा है. ऐसे में जलभराव और ट्रैफिक भी प्रभावित रहेगा.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

बात दिल्ली के बाद देश के सबसे चर्चा राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी हाल ऐसा ही रहने वाला है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम ऐसे ही बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है. मौसम विभाग यानी IMD की माने तो भारी बारिश हो सकती है.

राजस्थान में बेहद भारी बारिश का खतरा

राजस्थान में रहने वालों को भी आज मौसम विभाग ने सावधान रहने की चेतावनी दी है. यहां मौसम ज्यादा खराब रह सकता है. पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में 11 अगस्त को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन बारिश के साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान है.

हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश

देश के पहाड़ी भागों में भी लोगों को भी मौसम विभाग की तरफ से सावधान किया गया है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड समेत पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 11 से 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर अगले 5 दिन तक देखने को मिलेगा. उत्तराखंड में भी 11 से 16 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है.

मध्य प्रदेश में झमाझम बरसेंगे बादल

बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों का हाल बेहाल रहने की उम्मीद है. अनुमान है कि 11 से 16 अगस्त तक कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11 और 12 अगस्त को भारी बारिश तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 और 13 से 15 अगस्त के बीच भारी बारिश का अनुमान है.

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में भी बारिश

छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त और फिर 13 से 16 अगस्त के बीच व्यापक बारिश हो सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली और गरज-चमक की संभावना है. महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में 11 से 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मध्य महाराष्ट्र में 11 और 12 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. गुजरात में 11 और 12 अगस्त को व्यापक बारिश हो सकती है। 11 अगस्त को गुजरात में भारी बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है. ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। ओडिशा में 11 अगस्त को भारी बारिश और 12 से 15 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

 