Today’s Weather 11 August 2026: दिल्ली से पंजाब तक बरसेंगे बादल! हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी

Aaj Ka Mausam | Weather Today 11 August 2026: आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक मौसम काफी सुहावना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज कहां-कहां पर बारिश होगी.

Aaj Ka Mausam | Weather Today 11 August 2026: देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह मौसम सुहावना बना हुआ है. आसमान में बादल छाए हैं और कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? (Delhi Weather Today 11 August 2026)

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में दिनभर बादल छाए रहने के साथ कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की भी संभावना है. सुबह के समय तापमान करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं, दिन में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. सुबह से दोपहर तक बारिश की गतिविधियां ज्यादा रह सकती हैं, जबकि शाम और रात में हल्की फुहारें पड़ने की संभावना है.

दिल्ली में इस बार अगस्त की बारिश ने अब तक मासिक औसत का आंकड़ा पार कर लिया है. सोमवार शाम तक राजधानी में अगस्त महीने में 234.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पूरे अगस्त का सामान्य औसत 233.1 मिमी है. इसके साथ ही दिल्ली की हवा भी फिलहाल राहत दे रही है. राजधानी में लगातार 10 दिनों से वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है.

हरियाणा में फिर एक्टिव हुआ मानसून (Haryana Weather Today 11 August 2026)

हरियाणा में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. पिछले दिनों उमस और गर्मी से परेशान लोगों को कई जिलों में हुई बारिश से राहत मिली. रविवार शाम से ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया था.

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. सोमवार शाम तक सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया था.

13 अगस्त तक बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 13 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद मानसून की गतिविधियां कमजोर होने की संभावना है. ऐसे में बारिश में कमी देखने को मिल सकती है. फिलहाल बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है, हालांकि बारिश के बीच उमस का असर भी देखने को मिल सकता है.

पंजाब के तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी (Punjab Weather Today 11 August 2026)

पंजाब में मानसून की गतिविधियां अभी सीमित हैं, लेकिन मंगलवार को मौसम विभाग ने तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है. इन जिलों को अलर्ट वाले क्षेत्रों में रखा गया है. वहीं, पंजाब के बाकी हिस्सों के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

पंजाब में मानसून की कमजोर गतिविधि के कारण फिलहाल पूरे प्रदेश में लगातार भारी बारिश की स्थिति नहीं है. कुछ इलाकों में बारिश होने के बावजूद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गतिविधियां सीमित रहने का अनुमान है.