IMD Weather Forecast: 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंधी-बिजली के साथ चलेंगी तेज हवाएं

By
Viplove Kumar
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मौसम विभाग (IMD) ने आज कई राज्यों के मौसम के लिए लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. 
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21 सितंबर रविवार को कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली. मानसून का असर अब भी भारत में देखने को मिल रहा है. देश के कई हिस्सों में सोमवार, 21 सितंबर को मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने आज कई राज्यों के मौसम के लिए लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

तटीय आंध्र प्रदेश में आज (21 सितंबर) जमकर बादल के बरसने की आशंका जताई जा रही है. इन राज्यों में गरज-चमक और तेज सतही हवा चलने का भी पूर्वानुमान है. तमिलनाडु और पुडुचेरी में 21 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाओं की संभावना है. बात तेलंगाना में आज दिन के मौसम की करें तो यहां कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आंधी चलने का अंदेशा जाहिर किया गया है. हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

दिल्ली और यूपी का मौसम

21 सितंबर को दिल्ली का मौसम सुबह से ही खुशनुमा बना रहेगा. दिन में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान हवा की गति 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है. दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बात करें पड़ोसी की तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में जमकर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. वहीं कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

ओडिशा और पूर्वी भारत में बढ़ेगी बारिश

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम की वजह से ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने का अनुमान है. ओडिशा में बारिश होने का अनुमान कम है लेकिन गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है. झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी दिन में बरसात होने का पूर्वानुमान है. इसके अलावा बिजली गिरने और आंधी की संभावना है.