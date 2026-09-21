UP IAS Transfer: योगी सरकार ने 10 सीनियर IAS अफसरों के किए तबादले, ऊर्जा-स्वास्थ्य समेत कई बड़े विभागों में फेरबदल

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Viplove Kumar
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. इनमें 3 अपर मुख्य सचिव और 7 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं.
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UP IAS Transfer: योगी सरकार ने 10 सीनियर IAS अफसरों के किए तबादले

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. इसमें प्रदेश के 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. जो ट्रांसफर किए गए हैं उसमें 3 अपर मुख्य सचिव और 7 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सरकार के इस बदलाव में ऊर्जा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, कृषि, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद और श्रम एवं सेवायोजन जैसे बड़े और अहम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो रही है. अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार गोयल को ऊर्जा विभाग से हटाकर श्रम एवं सेवायोजन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. अमित कुमार घोष को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है. उनको अब उच्च शिक्षा की जिम्मदेरी दी गई है.

ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी रणवीर प्रसाद को

रणवीर प्रसाद को ऊर्जा विभाग में प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा बनाने का फैसला लिया गया है. उनको इसके अलावा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और यूपीएसएलडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष पद की भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया.

वी. हेकाली झिमोमी को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की कमान अब दी गई है. उन्हें प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है. इससे पहले वह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही थीं.

कृषि और पंचायती राज विभाग में भी बदलाव

प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के पद पर महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को बिठाया गया है. उनको इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी. पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार का भी ट्रांसफर करके खाद्य एवं रसद विभाग भेजने का फैसला लिया गया है. उन्हें प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद के साथ प्रमुख सचिव, उपभोक्ता मामले और आयुक्त, खाद्य एवं रसद की जिम्मेदारी भी दी गई है.

कृषि विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां डॉ. एमकेएस सुंदरम को सौंपी गई हैं. उन्हें प्रमुख सचिव, कृषि के साथ कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. रविंद्र को प्रमुख सचिव, पंचायती राज बनाने का फैसला लिया गया है. उनके पास कृषि से संबंधित कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी रहेंगी.