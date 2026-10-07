5 करोड़ रुपये लिए थे… विराट कोहली ने प्रेमानंद महाराज पर तोड़ी चुप्पी, आश्रम जाने पर आया बयान

दिनेश शर्मा ने दावा किया था कि विराट कोहली को वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जाने के लिए 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. इसके बाद विराट कोहली के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी कर इन दावों को पूरी तरह गलत बताया.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की तरफ से उनके ऊपर लगे आरोप पर बयान आया है. कुछ से मीडिया में इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जाने के लिए पैसे लिए थे. उनके प्रवक्ता ने फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार खेल दिखाने वाले विराट कोहली अपने खेल की जगह किसी और वजह से इन दिनों चर्चा में हैं. फलाहारी महाराज ने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर हंगामा मच गया है. आरोप में लगा गया था कि प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने के लिए कोहली को 5 करोड़ रुपये दिए गए थे. उनकी तरफ से इस मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी गई है. कोहली ने इन आरोपों को “पूरी तरह झूठा, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत” बताया है.

दिनेश शर्मा ने दावा किया था कि विराट कोहली को वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जाने के लिए 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. इसके बाद विराट कोहली के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी कर इन दावों को पूरी तरह गलत बताया. पूर्व कप्तान के प्रवक्ता ने बयान में कहा, “हम यह बात साफ तौर से कहना चाहते हैं कि विराट कोहली के संबंध में बेकार की बातें फैलाई जा रही है. फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा किए गए दावे पूरी तरह झूठे, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं. प्रेमानंद महाराज जी के पास विराट कोहली पूरी तरह अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा के कारण जाते हैं.”

मीडिया से तथ्य जांचने की अपील

कोहली के प्रवक्ता की तरफ से तमाम मीडिया संस्थान से चेतावनी दी गई है कि खबर दिखाने से पहले तथ्यों की जांच करें. पत्रकारों से ऐसे दावों को रिपोर्ट या आगे प्रसारित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने की अपील की है. बयान में कहा गया, “हम इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं और मीडिया से आग्रह करते हैं कि वह उचित सावधानी बरते. ऐसी बातों को रिपोर्ट करने या आगे बढ़ाने से पहले तथ्यों की पुष्टि करे और जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करे.”