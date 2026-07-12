Arvind Kejriwal: भाजपा ने प्रभु श्रीराम के साथ विश्वासघात किया, चंदा चोरों को फांसी जरूर मिलेगी: केजरीवाल

भाजपा बोली- आप चुनावी फायदे के लिए धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल कर रही है

Arvind Kejriwal, (आज समाज), अयोध्या: आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में रविवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस पाठ के बाद उन्होंने दान घोटाले को लेकर केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला।

इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि देशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग की जाएगी। केजरीवाल ने कहा, भाजपा ने भगवान राम के नाम पर वोट मांगकर केंद्र और 21 राज्यों में सरकार बनाई। बदले में प्रभु श्रीराम के साथ विश्वासघात किया।

भाजपा ने प्रभु श्री राम को लूटने का काम किया

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार प्रभु श्रीराम के नाम पर हुए जमीन और निर्माण घोटाले की जांच से पीछे हट रही है। मैंने जमीन घोटाले से जुड़े 13 दस्तावेज एसआईटी को सौंपे थे, लेकिन अब खबर है कि एसआईटी इन घोटालों की जांच नहीं करेगी। भाजपा ने जय श्री राम का नारा लगाकर प्रभु श्री राम को लूटने का काम किया।

चंपत राय के साथ लोगों ने विश्वासघात किया

इधर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन और मंदिर निर्माण में चंपत राय का बड़ा योगदान रहा है।

लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कोई चोरी नहीं की। राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की टीम 22 जुलाई के बाद कमान संभाल सकती है। इस पर मंथन चल रहा है।

राम जन्मभूमि पर किसी भी तरह का सरकारी नियंत्रण नहीं होने देंगे

वहीं, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता महंत बाबा धर्मदास ने कहा कि हम राम जन्मभूमि पर किसी भी तरह का सरकारी नियंत्रण नहीं होने देंगे। वहां संतों की परंपरा बनी रहनी चाहिए। हम लंबे समय से राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करते आए हैं। कोई भी सरकार वहां अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश न करे।

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