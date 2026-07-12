Haryana Weather : पहाड़ों में बारिश से हरियाणा में आफत, नदियों का जलस्तर बढ़ा

द्वारा
Harpreet Singh
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Haryana Weather : पहाड़ों में बारिश से हरियाणा में आफत, नदियों का जलस्तर बढ़ा
Haryana Weather : पहाड़ों में बारिश से हरियाणा में आफत, नदियों का जलस्तर बढ़ा

यमुना, घग्घर, मारकंडा का पानी खेतों में घुसा, आज 4 जिलों में बारिश का अलर्ट

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : पिछले दो दिन से प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश में किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहां हो रही बारिश से यमुना, मारकंडा और घग्घर नदी का पानी खतरे के निशान पर बह रहा है।

वहीं कई जगह इससे सैकड़ों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गई है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने हरियाणा के मौसम को लेकर जो संभावना जताई है। उसके अनुसार प्रदेश में आने वाले कुछ दिन तक मानसून ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। आज भी प्रदेश के केवल चार ही जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों जैसे जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में बूंदाबांदी की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है।

पिछले 24 घंटे में हरियाणा में इतनी बारिश हुई

पिछले 24 घंटों में हरियाणा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश यमुनानगर के बिलासपुर में 7 सेमी दर्ज की गई। इसके अलावा प्रतापनगर, जगाधरी, छछरौली, सढौरा और चंडीगढ़ में 5-5 सेमी बारिश हुई।

वहीं फिरोजपुर झिरका, पेहोवा और बालसमंद में 4-4 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। कनीना, ताजेवाला और सरस्वती नगर में 3-3 सेमी, जबकि हिसार, सिवानी, महेंद्रगढ़, कौल और इसमाईलाबाद में 2-2 सेमी बारिश हुई। रादौर, रेवाड़ी, मोरनी, बावल, लाडवा और बरारा में 1-1 सेमी पानी बरसा।

हिमाचल से आने वाला पानी बढ़ा रहा मुश्किल

हिमाचल की पहाड़ियों से आ रहे पानी के चलते यमुना और मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करनाल और सोनीपत में जमीन का कटाव शुरू हो गया है। आसपास के खेत पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज (रविवार को) उत्तरी हरियाणा के पंचकूला और यमुनानगर में भारी बारिश हो सकती है।