राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एक और FIR, पुलिस से धक्का-मुक्की और सरकारी काम में बाधा का आरोप

FIR Against Rahul-Priyanka Over Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विपक्षी प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर हमले और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक और FIR दर्ज की गई है।

Fresh FIR Against Rahul, Priyanka Gandhi: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA ब्लॉक के विरोध-प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों को लेकर तीन FIR दर्ज की हैं। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम भी दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई के वीडियो की जांच की जा रही है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एक दिन पहले ही एक अलग FIR दर्ज की गई थी। वह मामला मंगलवार को विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने और वहां धरना देने से जुड़ा है। बुधवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों और नेताओं ने दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर की ओर जाने की कोशिश की। यह विरोध प्रदर्शन मतदाता सूचियों के SIR को लेकर विपक्ष की आपत्तियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवालों के बीच आयोजित किया गया था।

विपक्षी नेता एक लंच बैठक के बाद बसों से जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए। पुलिस ने उन्हें अशोका रोड के आसपास रोक दिया। इसके बाद कई नेताओं ने बसों से उतरकर सड़क पर धरना शुरू कर दिया। कुछ कांग्रेस नेताओं के बसों के ऊपर चढ़ने और पुलिस के साथ गतिरोध की स्थिति बनने की भी खबरें सामने आईं। इसी दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई महिला नेता सड़क पर बैठ गईं। प्रियंका गांधी के हाथ में संविधान की प्रति थी और बाद में वह सड़क पर लेट

दिल्ली पुलिस के मुताबिक बुधवार के घटनाक्रम में कुल 91 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें सांसद, विपक्षी नेता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हिरासत में लिए गए और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। पुलिस ने घटनाक्रम के मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो और अन्य फुटेज की जांच शुरू की, ताकि पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने और सरकारी काम में बाधा डालने वालों की पहचान की जा सके।

पहले कहा गया था कि पुलिस वीडियो की जांच के बाद FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बाद में दिल्ली पुलिस की ओर से तीन FIR दर्ज किए जाने और उनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम आने की जानकारी दी गई। मामलों में पुलिसकर्मियों पर हमले, सरकारी काम में बाधा, धक्का-मुक्की और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित प्रावधान लगाए गए हैं। हालांकि FIR में नाम होना आरोप सिद्ध होने के बराबर नहीं है। मामले में पुलिस की जांच और उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका तय की जानी बाकी है।