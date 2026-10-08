Share Market Today: आज भी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक टूटा, निफ्टी भी 22600 के नीचे

Indian Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को कमजोर शुरुआत की। सेंसेक्स करीब 200 अंक गिरकर 72439 के आसपास और निफ्टी 22600 के नीचे खुला। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, कमजोर रुपये और सख्त मौद्रिक नीति ने बाजार पर दबाव डाला।

Stock Market Today News: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को भी लगातार दूसरे दिन कमजोर शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 200 अंक फिसलकर 72439 के आसपास, जबकि Nifty 50 करीब 69 अंक गिरकर 22,534 के स्तर पर आ गया। हालांकि शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में दबाव और बढ़ा और करीब 9:45 बजे Sensex 447 अंक और Nifty 150 अंक से अधिक नीचे कारोबार कर रहे हैं। बाजार में यह कमजोरी ऐसे समय आई है, जब निवेशक RBI की ब्याज दर में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, रुपये में कमजोरी और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली को लेकर सतर्क हैं।

RBI के फैसले का बाजार पर असर

बाजार की धारणा पर सबसे बड़ा दबाव भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया मौद्रिक नीति फैसले से आया है। RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% कर दिया। यह करीब चार वर्षों में पहली बढ़ोतरी है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कंपनियों की उधारी लागत बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका रहती है। इसी वजह से निवेशकों ने शेयरों में जोखिम कम करने की कोशिश की।

विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली भी बाजार के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। विदेशी निवेशकों ने 7 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में करीब ₹6,121 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की। इसके मुकाबले घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने करीब ₹4,597 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की। वैश्विक स्तर पर भी उभरते बाजारों से विदेशी पूंजी निकल रही है। सितंबर में उभरते बाजारों से कुल करीब $26.3 अरब का आउटफ्लो हुआ, जिसमें ऊंची अमेरिकी ब्याज दरों और मजबूत डॉलर का असर रहा।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी भारतीय बाजार की चिंता बढ़ाई है। ब्रेंट क्रूड करीब $102.5 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिसमें एक दिन में लगभग 2.2% की तेजी दर्ज हुई। मध्य पूर्व में तनाव और शिपिंग मार्गों को लेकर चिंताओं के कारण तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में महंगा कच्चा तेल देश के आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव बढ़ा सकता है।

सेंसेक्स के शेयरों में कैसा रहा कारोबार?

शुरुआती कारोबार में Sensex के कई प्रमुख शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। ITC, Adani Ports, Bharat Electronics, Bajaj Finance, Bajaj Finserv और InterGlobe Aviation दबाव में रहे। दूसरी ओर IT शेयरों में अपेक्षाकृत मजबूती दिखाई दी। TCS, HCL Technologies, Tech Mahindra और Infosys बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। IT सेक्टर ने व्यापक बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और TCS के शेयर में भी तेजी रही।