बयान देकर सुर्खियां नहीं चाहिए…NEET पेपर लीक पर राघव चड्ढा ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

By
Viplove Kumar
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राज्यसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राधव चड्ढा ने कहा कि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है और उनका उद्देश्य केवल सवाल उठाना नहीं, बल्कि समाधान देना है. पेपर लीक को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.
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राज्यसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राधव चड्ढा ने कहा कि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है और उनका उद्देश्य केवल सवाल उठाना नहीं, बल्कि समाधान देना है.

नई दिल्ली. आम आदमी के मुद्दे उठाने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पहली बार NEET पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा कि इस तरह की गंभीर समस्याओं का समाधान मीडिया में बयानबाजी से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था से हो सकता है. राज्यसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है और उनका उद्देश्य केवल सवाल उठाना नहीं, बल्कि समाधान देना है.

राघव चड्ढा ने कहा कि कई लोग उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने NEET पेपर लीक पर अब तक कुछ क्यों नहीं कहा. उन्होंने बताया कि पहले विपक्ष में रहते हुए सरकार से जवाब मांगना उनकी जिम्मेदारी थी. अब सत्ता पक्ष में होने के कारण उनकी जिम्मेदारी समाधान सामने रखने की है. उन्होंने कहा, “मुझे कैमरों के सामने बयान देकर सुर्खियां नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा समाधान चाहिए जिससे छात्रों को न्याय मिले। मैंने तय किया था कि इस मुद्दे पर तभी बोलूंगा जब व्यवस्था को सुधारने का ठोस कदम उठाया जाएगा।”

छात्रों का दर्द समझ सकते हैं

राघव चड्ढा ने NEET अभ्यर्थियों के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों छात्र अपने परिवार से दूर रहकर कोटा, दिल्ली जैसे शहरों में तैयारी करते हैं. उनके माता-पिता अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं और ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके सपनों को तोड़ देती हैं. उन्होंने कहा, “आपका गुस्सा, आपकी पीड़ा और आपकी भावनाएं पूरी तरह जायज हैं.”

अब कंप्यूटर आधारित होगी NEET परीक्षा

राघव चड्ढा ने बताया कि सरकार ने छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में NEET परीक्षा OMR शीट की जगह कंप्यूटर आधारित (Computer-Based Test) प्रणाली से कराई जाएगी. साथ ही मामले की जांच तेजी से पूरी कर चार्जशीट भी दाखिल की गई है.

पेपर लीक राजनीति का नहीं

राज्यसभा सांसद ने कहा कि पेपर लीक को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. यह पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर संकट है. उन्होंने पंजाब और कर्नाटक में हुई कथित परीक्षा अनियमितताओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. लोकसभा और राज्यसभा से एंटी-पेपर लीक बिल पारित हो चुका है. राघव चड्ढा ने सभी दलों से अपील की कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर इस कानून का समर्थन करें.