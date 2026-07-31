भारत और चीन के संबंधों को पटरी पर लाने के लिए चल रहे प्रयासों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर महीने में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ सकते हैं।

Xi India visit: भारत और चीन के संबंधों को पटरी पर लाने के लिए चल रहे प्रयासों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर महीने में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ सकते हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद चीनी राष्ट्रपति का यह पहला भारत दौरा होगा। बीते कई सालों से दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए बातचीत चल रही है।

संबंध सामान्य करने की दिशा में कदम

12-13 सितंबर को होने वाला यह दौरा, पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव के बाद सालों तक चले सैन्य गतिरोध और कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत-चीन संबंधों के धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में एक अहम पड़ाव होगा।

3 बार भारत आ चुके हैं शी

साल 2013 से चीन के राष्ट्रपति पर तैनात शी जिनपिंग तीन बार भारत आ चुके हैं। उनकी पिछली यात्रा अक्टूबर 2019 में हुई थी। यह यात्रा ‘वास्तविक नियंत्रण रेखा’ (LAC) पर सैन्य टकराव से कुछ महीने पहले हुई थी। इस टकराव ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया था।

कूटनीतिक बातचीत बढ़ने की उम्मीद

सूत्रों के मुताबिक, शी की प्रस्तावित यात्रा से पहले नई दिल्ली और बीजिंग के बीच कूटनीतिक बातचीत बढ़ने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए चीन जा सकते हैं, हालांकि अभी तारीखें तय नहीं हुई हैं। आने वाले हफ्तों में भारत-चीन सीमा मामलों पर ‘कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए वर्किंग मैकेनिज्म’ (WMCC) की बैठक होने की उम्मीद है। इसके बाद सीमा विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी।

काफी अहम है बातचीत

विशेष प्रतिनिधियों की यह आगामी बातचीत इसलिए भी बहुत अहम है, क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए WMCC के तहत एक नया एक्सपर्ट ग्रुप और वर्किंग ग्रुप बनाने पर भारत और चीन की सहमति के बाद यह अपनी तरह की पहली बैठक होगी।

क्या था गलवान संघर्ष

पूर्वी लद्दाख में 15-16 जून 2020 की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 वीर जवान शहीद हुए थे और चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। चीनी सैनिकों द्वारा एलएसी के भारतीय हिस्से में तंबू और ढांचा तैयार करने के बाद इसे हटाने को लेकर दोनों पक्षों में तनाव भीषण झड़प में बदल गया था।