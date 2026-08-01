Andhra Pradesh New Airport: आंध्र प्रदेश को मिला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम मोदी ने भोगापुरम में किया उद्घाटन

Andhra Pradesh New International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में बने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसका नाम ऑलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पीएम 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर हैं।

PM Modi Inaugurates New Airport in Andhra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे लगभग 17,900 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास भोगापुरम में बने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। इसका नाम ऑलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट राज्य के हवाई कनेक्टिविटी नेटवर्क को मजबूत करेगा और उत्तर आंध्र क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की उम्मीद है।

5 हजार करोड़ रुपये से तैयार हुआ एयरपोर्ट

भोगापुरम के ऑलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। यह एयरपोर्ट विजयनगरम जिले के भोगापुरम क्षेत्र में स्थित है और विशाखापट्टनम शहर के लिए एक महत्वपूर्ण एविएशन हब के रूप में काम करेगा। परियोजना पर करीब 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। इस एयरपोर्ट का उद्देश्य मौजूदा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्री दबाव को कम करना और उत्तर आंध्र के लोगों को बेहतर अंतरराष्ट्रीय हवाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

60 लाख यात्रियों की शुरुआती क्षमता

भोगापुरम एयरपोर्ट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। शुरुआती चरण में इसकी यात्री क्षमता करीब 60 लाख यात्रियों प्रति वर्ष बताई गई है, जिसे आगे बढ़ाकर लगभग 4 करोड़ यात्रियों तक विस्तार किया जा सकता है। एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल, कार्गो सुविधाएं और बड़े विमानों के संचालन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। एयरपोर्ट का डिजाइन भी क्षेत्र की पहचान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टर्मिनल की वास्तुकला में उत्तर आंध्र और समुद्री विरासत की झलक देखने को मिलती है।

आंध्र प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

भोगापुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और राज्य में अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करेगा। इसके शुरू होने से राज्य के यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि यह परियोजना आंध्र प्रदेश को दक्षिण भारत के प्रमुख एविएशन और लॉजिस्टिक्स केंद्रों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि यह एयरपोर्ट उत्तर आंध्र के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका निभाएगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।