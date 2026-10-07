PM Modi News: पीएम मोदी ने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा-अर्चना, सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे

PM Modi 25 Years in Public Life: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर उन्होंने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर देशवासियों की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

PM Modi Offers Prayers at Shri Vinayak Temple: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक जीवन में अपने 25 वर्ष पूरे किए। इस खास अवसर पर उन्होंने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और देशवासियों के सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हुई थी। इसके बाद मई 2014 से वह देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।

श्री विनायक मंदिर में की पूजा-अर्चना

इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री की मंदिर यात्रा उनके इस महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव के बीच हुई। इस अवसर पर उन्होंने भगवान गणेश से देश के कल्याण और निरंतर प्रगति की कामना की।

#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers at Sri Vinayaka Mandir in Delhi The PM has completed 25 years in public life today. (Video source: DD) https://t.co/4n4MwgnxvU — ANI (@ANI) October 7, 2026

2001 से शुरू हुई नेतृत्व की यात्रा

नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस तारीख को 25 वर्ष पूरे होने के साथ उनका सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी 6 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के लगातार नेतृत्व की सराहना की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में करीब 12 वर्ष रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद संभाला। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस तरह 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के प्रमुख के रूप में उनके लगातार 25 वर्ष पूरे हुए।

कैबिनेट ने भी दी पीएम को बधाई

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के नेतृत्व के अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व तक की यात्रा का उल्लेख किया गया। सरकार ने इसे 25 वर्षों की लगातार नेतृत्व यात्रा के रूप में रेखांकित किया। इससे पहले जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया था। उस समय उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था।

दिल्ली में ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम

प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली भाजपा की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत दिल्ली के अलग-अलग संगठनात्मक मंडलों से कार्यकर्ता और समर्थक कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले हैं। दिल्ली भाजपा ने इस अवसर पर सप्ताहभर चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की भी योजना बनाई है। अभियान के तहत दिल्ली में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।