Haryana Gold-Silver Rate Today: हरियाणा में सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी, चेक करें आज के रेट

Haryana Gold-Silver Rate Today: हरियाणा में आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना बढ़कर ₹1,50,220 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 22, 18 और 14 कैरेट सोने के भाव में भी बढ़ोतरी हुई है। चांदी का भाव करीब ₹2.35 लाख प्रति किलोग्राम के स्तर पर है।

Haryana Gold and Silver Rate Today: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों पर आज लोगों की नजर बनी हुई है। त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ने के साथ ग्राहक रोजाना के ताजा भाव जानना चाहते हैं। गुरुग्राम में आज के रेट के अनुसार सोने की अलग-अलग शुद्धता वाली कैटेगरी में पिछले दिन के मुकाबले तेजी दर्ज की गई है। गुरुग्राम में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,50,220 प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन 24 कैरेट सोना ₹1,49,180 प्रति 10 ग्राम था। इस तरह आज 24 कैरेट सोना ₹1,040 महंगा हुआ है। इसी तरह हरियाणा के अन्य शहरों में भी सोने की कीमतें बढ़ गई हैं।

गुरुग्राम में आज क्या है सोने का रेट?

गुरुग्राम में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,50,220 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,37,700 प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन इसका भाव ₹1,36,750 था। 22 कैरेट सोने में ₹950 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 18 कैरेट सोना आज ₹1,12,670 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पिछले दिन इसका भाव ₹1,11,890 था। 18 कैरेट सोना ₹780 महंगा हुआ है। अगर 14 कैरेट सोने की बात करें तो इसका आज का भाव ₹87,630 प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन 14 कैरेट सोना ₹87,020 पर था। इसमें ₹610 प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। हरियाणा के अन्य शहरों में सोने के रेट में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है।

गुरुग्राम में आज चांदी का भाव कितना है?

गुरुग्राम में 999 शुद्धता वाली चांदी करीब ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर है। 10 ग्राम चांदी का भाव करीब ₹2,350 बैठता है। अलग-अलग बाजारों और ज्वेलर्स के अनुसार चांदी के रेट में थोड़ा अंतर हो सकता है। त्योहारी सीजन में सोना और चांदी खरीदना भारतीय परिवारों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस और दिवाली से पहले आभूषणों की मांग बढ़ने की उम्मीद रहती है। इस वजह से आने वाले दिनों में इन धातुओं की कीमत बढ़ सकती है।

खरीदारी से पहले हॉलमार्क जरूर जांचें

सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता की जांच करना बेहद जरूरी है। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क और शुद्धता से जुड़ी जानकारी जरूर देखें। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है, जबकि आभूषणों में आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें कि सोने और चांदी के भाव दिनभर बदल सकते हैं। अलग-अलग ज्वेलर्स और बाजारों में कीमतों में मामूली अंतर भी हो सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव कन्फर्म करें।