PM Modi News: पीएम मोदी आज फिलीपींस दौरे पर होंगे रवाना, ASEAN-भारत और ईस्ट एशिया समिट में होंगे शामिल

PM Modi Philippines Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 नवंबर तक दो दिवसीय फिलीपींस दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

PM Modi Philippines Visit Begins: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर से दो दिवसीय फिलीपींस दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वह 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इन दोनों सम्मेलनों का आयोजन 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया जाएगा। फिलीपींस 2026 के लिए आसियान (ASEAN) का अध्यक्ष है और इसी हैसियत से वह इन सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 नवंबर तक मनीला की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह आसियान देशों के नेताओं और अन्य सहभागी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन का एजेंडा

प्रधानमंत्री मोदी 17 नवंबर को आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच भविष्य में सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श होगा। बैठक का एक प्रमुख एजेंडा आसियान-भारत कार्ययोजना 2026-2030 का क्रियान्वयन भी होगा। इसके तहत व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, कनेक्टिविटी, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा और क्षेत्रीय विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी अपनी फिलीपींस यात्रा के दौरान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में भी हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन आसियान के नेतृत्व वाला एक बड़ा क्षेत्रीय मंच है, जिसमें आसियान सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस जैसे प्रमुख भागीदार शामिल होते हैं। इस मंच पर नेताओं के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों जैसे विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान होता है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी कर सकते हैं।