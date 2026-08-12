Imran Khan Death Claim: इमरान खान की मौत का दावा, पाकिस्तान में मचा हड़कंप, पत्रकार के बयान के बाद बढ़ा सस्पेंस

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर वरिष्ठ पत्रकार वजाहत एस. खान ने चौकाने वाला दावा किया है. उनके मौत की खबर का दावा किए जाने के बाद जेल प्रशासन ने इसे सिरे से नकार दिया.

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को एक लेकर एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है. लंबे समय से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की जानकारी को एक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार ने साझा किया है. वजाहत एस. खान ने इस बात का दावा किया है कि जेल में बंद इमरान खान की मौत हो चुकी है. पत्रकार ने का इस मामले को लेकर कहना है कि उनके दावे की पुष्टी कथित तौर पर पाकिस्तानी सरकार और सेना से जुड़े अधिकारियों की तरफ से की गई है.वहीं जेल प्रशासन की तरफ से इसे अफवाह बताया गया है.

लंबे समय से बीमार चल रहे इमरान खान की तबीयत लगतार बिगड़ती जा रही थी. उनकी आंखे खराब हो चुकी थी और दिखा भी कम दे रहा था.ऐसे में निधन की खबर हैरान करने वाली है. इमरान खान के परिवार की तरफ से लगातार उनको अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की जा रही थी. वरिष्ठ पत्रकार ने मौत की खबर का दावा किया है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. इमरान के चाहने वाले उनके बेहतर स्वास्थ की दुआ कर रे हैं . इस खबर के सामने आने को लेकर ना तो पाकिस्तानी सरकार ने अब तक कुछ कहा है. ना ही जेल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है.

क्या है पत्रकार का दावा

पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट वजाहत एस. खान की माने तो इमरान खान इस दुनिया के अलविदा कह चुके हैं. जेल के अंदर ही उनकी मौत हो गई है. इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई. उनका कहना है कि इमरान के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही. वहीं पार्टी नेताओं या अन्य लोगों को भी मिलने से रोका जा रहा है. वजाहत खान के किए गए इस दावे के बाद से ही पाकिस्तान में राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

इमरान खान 2023 से जेल में बंद

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के कुछ साल के बाद ही राजनिति में कदम रखा था. अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया. 73 साल के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान अगस्त 2023 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. इमरान खान के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं.