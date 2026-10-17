पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बड़ी खबर सामने आई है। सप्तमी की शाम चोरबागान सार्वजनिन दुर्गापूजा के पंडाल में उमड़ी भारी भीड़ से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है।

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बड़ी खबर सामने आई है। सप्तमी की शाम चोरबागान सार्वजनिन दुर्गापूजा के पंडाल में उमड़ी भारी भीड़ से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 35 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कलेज अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है।

अस्पताल पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। पूजा आयोजकों को थाने में तलब किया गया है। प्रतिमा दर्शन बंद कर दिया गया है। घटना के समय बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश के बीच पंडाल में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने से स्थिति बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि पंडाल का ढांचा टूटने के कारण भी यह हादसा हुआ हो सकता है। घटना के बाद पूजा पंडाल की रोशनी बंद कर दी गई और बाहर निकलने के रास्ते भी बंद कर दिए गए। फिलहाल घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

.@SuvenduWB

@KolkataPolice

চোরবাগান পুজোয় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। উদ্বেগজনক খবর আসছে। প্রশাসন অবিলম্বে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। আমরা খবর রাখছি। মিডিয়াকে সঠিক খবর প্রচারে যেন বাধা দেওয়া না হয়। তবে এলাকা ফাঁকা করতে সাহায্য করুন। দর্শকরা এখন ওদিকে যাবেন না। ভুল খবরে আতঙ্ক ছড়াবেন না। আবার ঘটনা চাপতে গিয়ে যেন উল্টো সমস্যা না হয়। মেডিকেল কলেজে অবিলম্বে জরুরী বিভাগে ডাক্তার ও কর্মী বাড়ানো হোক। — Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) October 17, 2026

भगदड़ का कारण स्पष्ट नहीं

पूजा के आयोजक विकास दास ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। उनकी प्राथमिकता घायलों को अस्पताल पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भीड़ के दबाव में लोग कुचल गए या किसी अन्य कारण से यह स्थिति बनी, यह अभी साफ नहीं है। घटनास्थल पर पुलिस और दमकलकर्मियों के पहुंचने की बात भी उन्होंने कही।

Deeply saddened by the loss of precious lives in the stampede at a Durga Puja pandal in Kolkata. My heartfelt condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the swift recovery of the injured. – Governor Ravi #Stampede #Kolkata #GovernorRavi #LokBhavan @PMOIndia @HMOIndia @MIB_India @PIB_India @PIBKolkata @DDNewslive @airnewsalerts @ANI @PTI_News — Lok Bhavan, West Bengal (@lokbhavan_wb) October 17, 2026

ममता बनर्जी ने जताया शोक

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘X’ पर लिखा, ”चोर बागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा और बहुत दुख हुआ। मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं और उनके परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत और हौसला मिले।”

Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026

पुलिस ने जारी किया बयान

कोलकाता पुलिस ने पुष्टि की है कि 17 अक्टूबर को शाम करीब 7:40 बजे, बारिश के दौरान भारी भीड़ के कारण शारदा पार्क (चोर बागान) पूजा पंडाल के निकास द्वार पर भगदड़ मच गई। इस घटना के बाद लगभग 35 लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल (MCH) ले जाया गया है। मौके पर कंट्रोल रूम, फायर ब्रिगेड, DMG टीम और एंबुलेंस की अतिरिक्त मदद भेजी गई है, और अब पंडाल को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है।

गौरतलब है कि चोरबगान सार्वजनिन दुर्गोत्सव समिति ने इस वर्ष अपने पूजा पंडाल की थीम ‘आर्ब’ रखी है, जिसका अंग्रेजी भावार्थ ‘ध्वनि से परे’ है। इस अवधारणा के जरिए ध्वनि की परिचित सीमाओं से आगे बढ़कर मौन की गहराई को दर्शाने का प्रयास किया गया है। पंडाल को 360 डिग्री की अवधारणा के आधार पर तैयार किया गया है।