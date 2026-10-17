भारत और वेस्टइंडीज के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। करीब ढाई घंटे की भारी देरी के बाद जब मैच शुरू हुआ तो अंपायरों ने इसे घटाकर 9-9 ओवर का कर दिया गया।

Sports News: भारत और वेस्टइंडीज के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। करीब ढाई घंटे की भारी देरी के बाद जब मैच शुरू हुआ तो अंपायरों ने इसे घटाकर 9-9 ओवर का कर दिया गया। लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय पारी के 7.4 ओवर का खेल ही पूरा हुआ था कि आसमान से फिर आफत बरस पड़ी और मैच को हमेशा के लिए रोकना पड़ा। इसके साथ ही पांच मैचों की यह टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो गई।

भारत ने पहले की बल्लेबाजी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का निर्णायक और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भारत ने बल्लेबाजी शुरू की जिसके बाद चौथी विकेट गिर चुका है। श्रेयस अय्यर 14 गेंद खेलकर 22 रन बनाकर आउट हुए। ईशान किशन 30 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा और नमन धीर मैदान पर हैं।

भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी हुई है। शिवम दुबे भी अंतिम 11 में हैं। दोनों टीमों के बीच 9-9 ओवर का मैच होगा, जिसमें पावरप्ले 2.4 ओवर का होगा। यह मुकाबला निर्णायक है, क्योंकि सीरीज 2-2 से बराबरी पर खड़ी है और जो इस मैच में बाजी मारेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी।

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह।

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ।

बेंगलुरु में दो साल बाद टी20

भारतीय क्रिकेट टीम बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही। वहीं इस मैदान की पिच को लेकर बात की जाए तो वहां पर अब तक बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है, लेकिन बारिश के चलते पिच में मौजूद नमी का फायदा तेज गेंदबाजों को मिल सकता है जिससे शुरुआती ओवर्स में तेजी से रन बनाना आसान काम नहीं रहने वाला है।

बेंगलुरु में तेज बारिश

बेंगलुरु हो रही बारिश के बीच भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला के आखिरी मैच की शुरुआत में देरी से हुई। यह आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। साढ़े 6 बजे टॉस होना निर्धारित था, लेकिन बारिश के कारण इसमें देरी हुई है। यह मुकाबला निर्णायक है, क्योंकि सीरीज 2-2 से बराबरी पर खड़ी है और जो इस मैच में बाजी मारेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी। 7 बजकर 45 मिनट से ओवरों की कटौती शुरू हो गई है और बूंदाबांदी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपडेट वही है। कवर लगा दिए गए हैं। ग्राउंड स्टाफ की ओर से कोई गतिविधि नहीं है और इंतजार जारी है।

नहीं रुक रही बारिश

नए विजुअल्स सामने आए हैं, जिसमें उप-कप्तान तिलक वर्मा, कोच गौतम गंभीर और वैभव सूर्यवंशी ड्रेसिंग रूम में दिखाई दे रहे हैं। बाहर बारिश होने का दृश्य साफ दिख रहा है। यानी अभी चिन्नास्वामी में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेंगलुरू में फिर से बारिश तेज हो रही है। दर्शक मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है मौसम साफ हो जाएगा और आज रात पूरा मैच देखने को मिलेगा।