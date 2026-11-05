IMD Weather Update: आज दिल्ली-हरियाणा और पंजाब में मौसम सामान्य, हिमाचल में ठंड, दक्षिण भारत में बारिश

IMD Weather Forecast Today: उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह हल्की धुंध और रात में ठंड का असर बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट महसूस होगी। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है।

IMD Weather Forecast Today, 5 November 2026: नवंबर के पहले सप्ताह में देश के मौसम का मिजाज अलग-अलग क्षेत्रों में बदलता नजर आ रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय हल्की ठंड और धुंध का असर बढ़ने लगा है, जबकि दोपहर में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत गर्म बना हुआ है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के लिए आज कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर अधिक महसूस किया जा सकता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है।

दिल्ली-NCR में सुबह धुंध, दिन में धूप

दिल्ली-एनसीआर में 5 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार राजधानी में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की संभावना नहीं है और फिलहाल राजधानी के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रह सकता है।

हरियाणा के जिलों में मौसम का हाल

हरियाणा में गुरुवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। IMD के अपडेट में हरियाणा के लिए 5 नवंबर को कोई चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश या आंधी की संभावना फिलहाल कम है। सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर में भी फिलहाल बारिश या तूफान का अलर्ट नहीं है।

पंजाब में बारिश की संभावना कम

पंजाब में 5 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। IMD ने पंजाब के लिए आज कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं दी है। राज्य के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहने और दिन के समय धूप निकलने की संभावना है। हालांकि सुबह और देर रात तापमान में गिरावट के कारण हल्की ठंड महसूस होगी। फिलहाल राज्य में व्यापक बारिश या आंधी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, मालेरकोटला, बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर और फाजिल्का में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। दिन में धूप से हल्की गर्माहट बनी रहेगी, जबकि सुबह और रात में ठंड का असर बढ़ सकता है।

हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड

हिमाचल प्रदेश में नवंबर के पहले सप्ताह के साथ ही सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। राज्य के अधिकांश मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान अपेक्षाकृत कम रह सकता है और सुबह-शाम ठंड अधिक महसूस होगी। शिमला, कुफरी, नारकंडा और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर सुबह तथा देर शाम गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो सकती है। जिला स्तर पर शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मौसम की स्थिति भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रह सकती है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रात के तापमान में अधिक गिरावट संभव है।

यूपी, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर का हाल

उत्तर प्रदेश में 5 नवंबर को अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में सुबह-शाम ठंड बढ़ सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा, गांदरबल, डोडा, किश्तवाड़ और लेह में ऊंचाई के अनुसार तापमान में अंतर रहेगा।

मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत का मौसम

छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। ओडिशा के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मौसम की स्थिति क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग रह सकती है। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।