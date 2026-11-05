Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई बेहद जहरीली, कई इलाकों में AQI 444 के पार, जानिए कहां सबसे खराब हालात

Delhi Pollution News Today: दिल्ली-एनसीआर में 5 नवंबर को एयर क्वालिटी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जबकि जहांगीरपुरी में AQI 460 और पंजाबी बाग में 449 दर्ज किया गया। आनंद विहार में भी AQI करीब 296 से 304 के बीच रहा।

Delhi-NCR Air Quality News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। दिल्ली-NCR में धुंध और प्रदूषण की मोटी चादर के बीच लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंचने से स्थिति गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं, आनंद विहार जैसे व्यस्त इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है।

5 नवंबर को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक बना हुआ है। हवा की धीमी रफ्तार और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां प्रदूषकों को वातावरण में जमा रहने दे रही हैं।

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 444 के पार

दिल्ली के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर अत्यधिक दर्ज किया गया है। IITM के 5 नवंबर को सुबह 3 बजे के आंकड़ों के अनुसार जहांगीरपुरी में AQI 460, पंजाबी बाग में 449, DTU में 441, अलीपुर में 438, नरेला और रोहिणी में 434 तथा मुंडका में 430 दर्ज किया गया। इसके अलावा RK पुरम में 420, बवाना में 416, पटपड़गंज में 412 और ओखला फेज-2 में 407 AQI रिकॉर्ड किया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। हालांकि अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़े समय के साथ बदलते रहते हैं।

आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर कितना?

दिल्ली के सबसे व्यस्त और प्रदूषण प्रभावित इलाकों में शामिल आनंद विहार में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। आनंद विहार का AQI 296 बताया गया है। IITM के 5 नवंबर के तड़के 3 बजे के अपडेट में यहां AQI 304 दर्ज हुआ। इससे साफ है कि आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग समय पर बदल रहा है। AQI 296 से 304 के बीच रहने पर हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाती है। ऐसे में खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

दिल्ली का औसत AQI भी बेहद खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार 4 नवंबर को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 377 दर्ज किया गया था। यह ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में आता है। पिछले 288 दिनों में राजधानी की हवा का यह सबसे खराब स्तर बताया गया। IITM के पूर्वानुमान के अनुसार 5 नवंबर को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका है। इसके बाद 6 और 7 नवंबर को स्थिति और बिगड़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है।