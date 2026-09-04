IMD Weather Update: आज दिल्ली-हरियाणा-पंजाब में बारिश होगी या नहीं? इन 10 राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

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Amit Upadhyay
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Today Weather Forecast, 4 September 2026: देश के कई हिस्सों में वक्त झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। 4 सितंबर के लिए IMD ने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
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4 सितंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा है।

IMD Weather Today 4 September 2026: उत्तर भारत में इस वक्त मौसम तेजी से बदल रहा है। कई हिस्सों में मानसून एक्टिव है और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश आफत बनती दिख रही है, जबकि कुछ राज्यों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर बना रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। मौसम के इस बदलाव के पीछे एक तरफ उत्तर भारत से गुजर रही मानसून ट्रफ और दूसरी तरफ उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बना वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया अहम भूमिका निभा रहा है। उत्तर हरियाणा के आसपास ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है। चलिए जानते हैं कि देशभर में आज कैसा रहेगा मौसम।

दिल्ली-एनसीआर में दोपहर तक बारिश

दिल्ली-एनसीआर में 4 सितंबर को मौसम बादलों से घिरा रहेगा। IMD के दिल्ली बुलेटिन के अनुसार आज अधिकतम तापमान 31 से 33°C और न्यूनतम तापमान 25 से 27°C के आसपास रह सकता है। सुबह से दोपहर के बीच कई स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की संभावना है। रात के समय भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और आंधी-तूफान जैसी गतिविधि हो सकती है। आज बारिश के कारण दिल्ली-NCR में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन उमस बनी रह सकती है।

हरियाणा के सभी जिलों में होगी भारी बारिश

हरियाणा में 4 सितंबर को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है और राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। IMD ने हरियाणा के लिए आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में पहले से ही अलग-अलग इलाकों में बारिश दर्ज की जा रही है। 3 सितंबर को अंबाला में 56.4 मिमी, फरीदाबाद में 30 मिमी, पलवल में 19 मिमी और गुरुग्राम क्षेत्र में 13 मिमी तक बारिश दर्ज की गई थी। आज अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल और जींद समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। IMD का भारी बारिश वाला अलर्ट 5 सितंबर तक जारी रहेगा।

पंजाब में 4-5 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

पंजाब में आज बारिश की गतिविधियां तेज रहने वाली हैं। IMD के अनुसार पंजाब के लिए 4 और 5 सितंबर दोनों दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में 3 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी दर्ज की गई। आज पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, एसएएस नगर, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, मोगा और मालेरकोटला समेत राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और बादलों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। 3 सितंबर को लुधियाना में 8 मिमी, रूपनगर क्षेत्र में 10 मिमी तक बारिश दर्ज हुई थी और राज्य का अधिकतम तापमान बठिंडा में करीब 36.6°C रहा। इसलिए आज बारिश के साथ तापमान में कुछ गिरावट और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

हिमाचल में पहाड़ों पर भारी बारिश, कई जिलों में आफत

हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का प्रभाव व्यापक रहने वाला है। IMD के शिमला केंद्र के अनुसार 4 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिलासपुर और कांगड़ा में आज भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जबकि सिरमौर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी मौसम वर्षा वाला रह सकता है, हालांकि इन जिलों के लिए आज भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य के निचले और मध्य पर्वतीय इलाकों में गरज-चमक तथा 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की स्थानीय संभावना भी बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन का जोखिम बढ़ सकता है।

उत्तर भारत के बाकी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर भारत में बारिश का असर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक दिखाई देगा। IMD के अनुसार आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन अगले दिनों में गतिविधि बढ़ सकती है। उत्तराखंड में 4 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है और यहां लगातार मौसम खराब रहने का दौर आगे भी जारी रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में आज भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गरज-चमक वाली गतिविधि हो सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी आज भारी बारिश की संभावना है।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन बारिश की प्रकृति क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होगी। मध्य प्रदेश में खासकर पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का व्यापक दौर जारी रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है, जबकि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वर्षा गतिविधियां बनी रहेंगी और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी तट पर कोंकण-गोवा और तटीय कर्नाटक में व्यापक बारिश का अनुमान है। गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बिखरी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि तटीय आंध्र और रायलसीमा में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।