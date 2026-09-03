आयरलैंड से हार गए…गौतम गंभीर की फिसड्डी कोचिंग! पाकिस्तान भी दिखा रहा आंखें, सबके सामने मारा ताना

By
Viplove Kumar
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इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया हूआ है और हर तरफ उनकी आलोचना की जा रही है. कमाल की बात यह है कि इस मुश्किल से निकलने के लिए PCB प्रमुख मोहसिन नकवी को गौतम गंभीर ने ही मौका दे दिया. उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू के दौरान भारत को ताना मारा.
PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इशारों में टीम इंडिया को मारा ताना

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे कोई भी फैन कभी याद नहीं रखना चाहता. हम लाख ऐसा चाहें लेकिन विरोधी टीम इसे भूलने नहीं देते. टीम इंडिया को हाल में आयरलैंड के दौरे पर पहली बार क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. एक ऐसी टीम जिसने कभी भारतीय टीम से कोई टी20 मैच नहीं जीता था उसने मुख्य कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम का सूपड़ा साफ कर दिया. इसी बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मेहसिन नकवी ने भी दोहराया है.

इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया हूआ है और हर तरफ उनकी आलोचना की जा रही है. कमाल की बात यह है कि इस मुश्किल से निकलने के लिए PCB प्रमुख को गौतम गंभीर ने ही मौका दे दिया. उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू के दौरान भारत को ताना मारा. नकवी ने साफ तौर पर कहा कि भारत भी तो आयरलैंड की टीम के खिलाफ सीरीज हारकर आ गया. उस देश का क्रिकेट तो खत्म नहीं हुआ. ऐसे में पाकिस्तान के इंग्लैंड की टीम के खिलाफ मिली हार के बाद उनके यहां का क्रिकेट भला कैसे खत्म हो जाएगा.

पीसीबी चीफ ने टीम इंडिया को मारा ताना

नकवी ने भले ही अपनी टीम के खराब प्रदर्शन को ढकने के लिए भारतीय टीम का सहारा लिया लेकिन इस बयान से टीम इंडिया की तो बेइज्जती हो गई. इस तरह का बयान देने की नौबत आई कैसे. इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारी टीम के मुख्य कोच की घटिया मैच प्लानिंग थी. आयरलैंड में जाकर जहां दूसरे कोच की कोचिंग में टीम रिकॉर्ड बनाती थी उसी के खिलाफ मिस्टर गंभीर की टीम लगातार दो टी20 मैच हार गई. इतिहास में पहली बार मैच गंवाया और सीरीज में क्लीन स्वीप हो गया.


टीम को मिली हार के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने भी कोच गौतम गंभीर का सरेआम मजाक बनाया था. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, ‘हम इस बात को पक्का कर देते हैं कि गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करना चाहते. आयरलैंड में इतने बेहतरीन भारतीय खिलाड़ियों के रहते हुए इतना जबरदस्त नतीजा देना यकीनन असाधारण क्षमता की बात है.’