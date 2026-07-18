IMD Weather Update: आज दिल्ली-हरियाणा में सताएगी उमस, 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, देशभर में ऐसा रहेगा मौसम

IMD Weather Forecast: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 18 जुलाई के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहने के आसार हैं। कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और भारी बारिश का अनुमान है।

Today Weather Forecast, 18 July: कई दिनों से उत्तर भारत में लोगों को बारिश का इंतजार है। फिलहाल यहां लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार पश्चिम बंगाल और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र से देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव हो गया है। आने वाले कई दिनों तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 18 जुलाई यानी आज उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम | Delhi Weather Today

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। दिनभर गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन दोपहर या शाम के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। IMD के अनुसार 20 से 22 जुलाई के बीच दिल्ली में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

हरियाणा-पंजाब का मौसम | Punjab-Haryana Weather Today

हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 18 जुलाई को गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 से 22 जुलाई के बीच इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है, इसलिए लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट | Himachal Pradesh Weather Today

हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। IMD ने 18 से 23 जुलाई के बीच शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 19 से 22 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क बाधित होने का खतरा भी बना रह सकता है।

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) पश्चिम बंगाल एवं आसपास के क्षेत्रों पर स्थित सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इसके प्रभाव से 17 जुलाई, 2026 को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा तथा ओडिशा में भारी से बहुत भारी… pic.twitter.com/L3RWeaJz3b — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 17, 2026

जम्मू-कश्मीर में बारिश के चलेंगी तेज हवाएं | Jammu Kashmir Weather Today

जम्मू-कश्मीर में 18 जुलाई से अगले कई दिनों तक व्यापक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 20 से 22 जुलाई के बीच कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की भी संभावना है।

उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश | Uttar Pradesh Weather Today

उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 18 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 19 से 23 जुलाई के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

इन राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में भी मानसून की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग ने 18 से 23 जुलाई के बीच राज्य के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर और सिरोही, जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक और अजमेर में बारिश होने की संभावना है। 20 से 23 जुलाई के दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विशेष रूप से उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 18 और 19 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।