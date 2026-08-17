IMD Weather Alert: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में आज बारिश होगी या नहीं? चेक करें देशभर का वेदर अपडेट

IMD Rain Alert 17 August: मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में मौसम का मिजाज बदल सकता है। IMD ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल समेत कुछ राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है।

IMD Weather Forecast Today: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ता दिख रहा है। दिल्ली-NCR से लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक 17 अगस्त को कई राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा ज्यादा है। पहाड़ी राज्यों में बारिश से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मैदानी इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है।

दिल्ली में आज बारिश होगी या नहीं?

दिल्ली में सोमवार को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 17 और 18 अगस्त को बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली-NCR में दिन की शुरुआत बादलों के साथ हो सकती है और दिन बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। कहीं हल्की बारिश होगी तो कुछ जगहों पर अचानक तेज बौछार पड़ सकती है। बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है। तापमान की बात करें तो दिल्ली में मौसम बारिश के बावजूद पूरी तरह ठंडा नहीं होगा। नई दिल्ली में सोमवार सुबह तापमान करीब 29°C, पालम में 28°C और अयानगर में करीब 33.6°C दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि बारिश और बादलों के बीच भी उमस बनी रह सकती है और दिन के समय गर्मी महसूस हो सकती है।

हरियाणा में 17 अगस्त का मौसम

हरियाणा में सोमवार को बारिश का असर काफी ज्यादा रहने वाला है। IMD ने हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 17 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी है। 18 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट बना हुआ है। हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और चरखी दादरी जैसे जिलों में बारिश की संभावना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में बारिश के कारण ट्रैफिक की समस्या पैदा हो सकती है। गुरुग्राम में 17 अगस्त को तापमान 30°C से ऊपर रहने का अनुमान है।

पंजाब में भी बारिश का अलर्ट

पंजाब में भी 17 अगस्त को मौसम बिगड़ने के आसार हैं। IMD के ताजा सब-डिविजनल वार्निंग में पंजाब के लिए 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। 19 अगस्त से फिलहाल इस चेतावनी में राहत दिखाई दे रही है। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, नवांशहर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मोगा, फिरोजपुर और फाजिल्का समेत अलग-अलग जिलों में बारिश की स्थिति अलग हो सकती है। खासकर उत्तरी और दोआबा क्षेत्र में बादल और बारिश के दौर पर नजर रखना जरूरी रहेगा।

हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश

हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम ज्यादा गंभीर है। IMD ने 17 अगस्त को हिमाचल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 17-18 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क बंद होने और अचानक नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। भूस्खलन के कारण हिमाचल में सैकड़ों सड़कें बंद हैं और राज्य में अब तक अरबों रुपये की तबाही हो चुकी है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और भूस्खलन वाले इलाकों में न जाने की अपील की है।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम?

पूर्वी भारत: ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश का खतरा है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

उत्तर भारत: हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

बिहार और झारखंड: मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में बारिश और कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है।

पूर्वोत्तर भारत: असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा।

पश्चिमी भारत: IMD ने कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना जताई है।

मध्य भारत: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है।

दक्षिण भारत: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई इलाकों में बारिश का अनुमान है।