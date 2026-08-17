UP Crime News: गांव में अकेली रहती थीं IPS अफसर की 85 साल की मां, अचानक हुई मौत और गहने भी गायब, हत्या की आशंका !

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 85 वर्षीय मां इंद्रावती देवी घर में मृत मिलीं। वह रुधा धमुरुआ गांव में अकेली रहती थीं। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। सोने की चेन, तुलसी की माला, नाक की कील, कानों की बालियां और पायल समेत कई गहने गायब बताए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

UP IPS Officer Mother Death: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक आईपीएस अफसर की 85 साल की मां गांव में अकेली रहती थीं और अचानक उनकी मौत की खबर मिली। रविवार दोपहर जब उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति घर पहुंचा, तो वे मृत मिलीं। पुलिस को मौके पर उनके शरीर पर चोट के निशान मिले और मुंह से खून भी निकल रहा था। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं उनके शरीर से सोने के गहने भी गायब मिले। इसके बाद पुलिस लूट और मौत के कारण समेत कई पहलुओं की जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला?

IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती देवी अंबेडकर नगर जिले के रुधा धमुरुआ गांव में रहती थीं। उनकी देखभाल के लिए एक केयरटेकर आता था। रविवार दोपहर जब उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति घर पहुंचा, तो देखा कि बुजुर्ग मृत पड़ी हुई थीं। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। मामला सामने आने के बाद अयोध्या रेंज के IG भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में इंद्रावती देवी के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिवार के लोगों ने उनकी मौत को सामान्य नहीं माना और हत्या की आशंका जताई।

गहने भी मिले गायब

मामले में एक और अहम बात सामने आई है। परिवार के मुताबिक इंद्रावती देवी के शरीर से कई सोने के गहने गायब थे। परिजनों ने बताया कि उनके गले से सोने की चेन और सोने की सजावट वाली तुलसी की माला गायब थी। इसके अलावा उनकी नाक की कील और कानों की बालियां भी नहीं मिलीं। पैरों में पहनी हुई पायल भी गायब बताई गई है। गहने गायब होने के कारण परिवार ने लूट की आशंका भी जताई है। IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने मालीपुर थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। इंद्रावती देवी की मौत की खबर उनके बेटे आशुतोष मिश्रा को उनके चाचा सचिंद्र मिश्रा ने करीब दोपहर 3:50 बजे दी। मां की मौत की खबर मिलने के बाद आशुतोष मिश्रा लखनऊ से अपने गांव पहुंचे। वह लखनऊ के पुलिस भवन कल्याण में SP के पद पर तैनात हैं।

बाहर से बंद था दरवाजा

पुलिस के अनुसार घटना के बाद घर का दरवाजा बाहर से कुंडी लगाए जाने की बात सामने आई है। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति घटना के बाद वहां से निकला, तो उसने घर को बाहर से क्यों बंद किया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से मिले सुरागों और आसपास की परिस्थितियों की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय घर में कौन आया था और आरोपी किस रास्ते से वहां से निकला।

15 अगस्त को गांव गए थे IPS

परिवार और ग्रामीणों के अनुसार आशुतोष मिश्रा 15 अगस्त को गांव आए थे। बताया गया कि वह गांव में आयोजित एक स्कूल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह उसी शाम वापस लखनऊ चले गए थे। इसके बाद उनकी मां गांव में घर पर अकेली थीं। इसके बाद उनकी मौत की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद मालीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घर की जांच की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद इंद्रावती देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस क्या कह रही है?

SP प्राची सिंह के मुताबिक पुलिस महिला की मौत के कारण की जांच कर रही है। इसके साथ ही गायब हुए गहनों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बुजुर्ग की मौत कैसे हुई, क्या गहने लूटे गए और क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है। पुलिस के मुताबिक घटना रात के समय हुई होने की आशंका है। हालांकि मौत का सही समय और पूरी घटना की परिस्थितियां जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही यह साफ होगा कि 85 वर्षीय इंद्रावती देवी की मौत के पीछे क्या वजह थी।