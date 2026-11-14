IMD Weather Update: दिल्ली-हरियाणा में मौसम सामान्य, हिमाचल में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का हाल

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। यूपी, बिहार और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।

IMD Weather Update Today 14 November 2026: नवंबर के मध्य में देशभर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जबकि पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 नवंबर को दिल्ली-NCR और हरियाणा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां थमने के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

दिल्ली-NCR में शुष्क रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR में शनिवार को मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में बारिश की संभावना नहीं है। सुबह के समय हल्की धुंध और दिन में आंशिक रूप से साफ आसमान देखने को मिल सकता है। दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर बढ़ सकता है।

हरियाणा में बारिश की संभावना नहीं

हरियाणा में 14 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, हिसार, सोनीपत और गुरुग्राम समेत अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य बना रह सकता है। दिन के समय धूप निकलने और सुबह-शाम हल्की ठंड रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की गतिविधियों के आसार नहीं हैं।

पंजाब में आज साफ रहेगा मौसम

पंजाब में शनिवार को मौसम में राहत रहने की संभावना है। पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली थी, लेकिन 14 नवंबर को मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान नहीं जताया है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और आसपास के इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास बढ़ सकता है।

हिमाचल में आंधी-बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और कांगड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में बादल छाए रहने और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर अधिक रहेगा। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल में 14 नवंबर को छिटपुट बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। 15 नवंबर तक कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यहां गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है।

यूपी, राजस्थान, जम्मू और अन्य राज्यों का मौसम

उत्तर प्रदेश में 14 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में भी किसी बड़ी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी के साथ गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 15 नवंबर से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है।