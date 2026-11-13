IMD Weather Update Today: आज हिमाचल में बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-हरियाणा-पंजाब का हाल

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार 13 नवंबर को दिल्ली-NCR और हरियाणा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है।

IMD Weather Update 13 November 2026: देशभर में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। नवंबर के मध्य में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का असर बढ़ने लगा है, जबकि पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार 13 नवंबर को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की गतिविधियां अलग-अलग रहने वाली हैं। जहां दिल्ली, हरियाणा और आसपास के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। चलिए जानते हैं कि आज देशभर में मौसम कैसा रहेगा।

दिल्ली-NCR का मौसम

दिल्ली-NCR में 13 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में धुंधली धूप देखने को मिलेगी। फिलहाल तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 नवंबर को रात के तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, 16 से 19 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है।

हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम

हरियाणा में 13 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन के समय आसमान साफ रहने के साथ हल्की धूप खिल सकती है। वहीं, सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं।

पंजाब का आज का मौसम

पंजाब में 13 नवंबर को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य बना रह सकता है। बारिश के चलते कुछ स्थानों पर तापमान में हल्की गिरावट और ठंड का एहसास बढ़ सकता है।

हिमाचल प्रदेश का मौसम

हिमाचल प्रदेश में 13 नवंबर को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की से छिटपुट बारिश के आसार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं, तापमान में ठंडक बनी रहने से सुबह और शाम के समय सर्दी का असर अधिक महसूस हो सकता है।

अंडमान-निकोबार में बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास मौसमी हलचल तेज हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके 14 नवंबर तक और मजबूत होने तथा 15 नवंबर के आसपास अवदाब में बदलने की संभावना है। इसके चलते अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 13 नवंबर को भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट है।

दक्षिण भारत में बारिश के आसार

दक्षिण भारत के राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। 13 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 14 से 17 नवंबर के बीच बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

पूर्वोत्तर भारत में भी बदलेगा मौसम

पूर्वोत्तर राज्यों में 15 से 17 नवंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से छिटपुट बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16 से 18 नवंबर के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं।

यूपी, राजस्थान, मध्य भारत का मौसम

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत मध्य एवं पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में 13 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, पश्चिमी राजस्थान में 14 और 15 नवंबर को हल्की बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश समेत मैदानी इलाकों में फिलहाल किसी बड़े मौसमी बदलाव के आसार नहीं हैं, लेकिन रात के तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ धीरे-धीरे ठंड बढ़ सकती है।