Delhi Air Quality: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, AQI 400 के पार पहुंचा, फिलहाल राहत के आसार कम

Delhi Air Pollution Crisis: दिल्ली की हवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक 13 नवंबर को राजधानी का औसत AQI 402 दर्ज किया गया, जो खतरनाक है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है।

Delhi Air Pollution News: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह घनी धुंध और जहरीले स्मॉग की चादर ने दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 5 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 402 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। शहर के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

कई इलाकों में AQI 450 के पार

दिल्ली के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है। दिल्ली के 58 निगरानी केंद्रों में से 33 पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। IIT दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI 487 रहा, जबकि चांदनी चौक और नॉर्थ कैंपस में यह 476 दर्ज किया गया। इसके अलावा पूसा में 468, जाफरपुर में 461, मथुरा रोड में 455 और ITO में 453 AQI रिकॉर्ड किया गया। सुबह 5 बजे दिल्ली का औसत AQI 402 दर्ज किया।

NCR के शहरों में भी बिगड़ी हवा

दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के दूसरे शहरों में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। 13 नवंबर की सुबह 5 बजे के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद का AQI 377, नोएडा का 369 और गुरुग्राम का 349 दर्ज किया गया। हालांकि इन शहरों की हवा दिल्ली के मुकाबले कुछ बेहतर रही, लेकिन प्रदूषण का स्तर यहां भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह के समय दृश्यता भी प्रभावित हो रही है।

GRAP-3 के तहत पाबंदियां लागू

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर से दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की हुई हैं। इसके तहत धूल फैलाने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने और अन्य आपात कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और बाहर जाते समय मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है।

16 नवंबर तक राहत की उम्मीद कम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता 16 नवंबर तक ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी के बीच बनी रह सकती है। इसके बाद हवा की स्थिति में कुछ सुधार होने की संभावना है। फिलहाल दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार कम हैं। ऐसे में जो लोग पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।