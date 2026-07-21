IMD Weather Update Today: हरियाणा, पंजाब और हिमाचल समेत 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली में भी झमाझम बारिश

By
Amit Upadhyay
-
0
2
IMD Weather Update Today: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। पहाड़ों पर बारिश से भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
IMD weather forecast for July 21, Heavy rain alert in Delhi Punjab Haryana, Monsoon weather update India today, Himachal Pradesh rainfall forecast July 21, IMD rainfall warning for North India, Weather forecast for Indian states July 21, 21 जुलाई मौसम अपडेट, IMD मौसम पूर्वानुमान, 21 जुलाई को भारी बारिश अलर्ट, मानसून अपडेट
आज का मौसम, 21 जुलाई 2026 | IMD Weather Update Today

IMD Forecasts Heavy Rain Today: देशभर में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में अब बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण भूस्खलन के कई मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 21 जुलाई को उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है। बारिश के साथ तेज हवाएं, बिजली गिरने और कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के अलावा दिल्ली में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने यहां का वेदर अपडेट जरूर जान लें।

इन राज्यों में मानसून रहेगा एक्टिव

IMD के मुताबिक 21 जुलाई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून सक्रिय रहेगा। कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पंजाब और हरियाणा में भी मानसून का असर तेज रहेगा। कई जिलों में अच्छी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने की आशंका है, जिससे भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़कें बंद होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में भी होगी झमाझम बारिश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 21 जुलाई को बारिश का अच्छा दौर देखने को मिल सकता है। IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिनभर बादल छाए रहने, कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने और कुछ स्थानों पर जलभराव व ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा। कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मौसम

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। IMD ने इन राज्यों के लिए भी सतर्क रहने की सलाह दी है।

महाराष्ट्र और दक्षिण भारत का मौसम

महाराष्ट्र में भी मानसून की गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। मुंबई समेत कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है, हालांकि दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में उत्तर भारत की तुलना में बारिश की तीव्रता कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा IMD के अनुसार 21 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में हल्की और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है।