IMD Weather Update: दिल्ली-NCR से हिमाचल तक बदलेगा मौसम, जानिए हरियाणा-पंजाब से लेकर देशभर का हाल

IMD Weather Forecast Today: दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। 7 से 9 अक्टूबर के बीच गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर के दौरान आंधी का अलर्ट है। देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून की वापसी जारी है।

IMD Weather Update Today, 5 October 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो रहा है। 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में किसी बड़े बदलाव का अलर्ट नहीं है, लेकिन 7 से 9 अक्टूबर के बीच इन इलाकों में गरज-चमक, आंधी और बिजली गिरने जैसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर के बीच आंधी-तूफान और बिजली चमकने का खतरा बना रहेगा। देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून की वापसी के बीच कुछ क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक जारी रहने की संभावना है।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 5 अक्टूबर को मौसम शांत रहने की संभावना है। IMD के अनुसार सोमवार को आसमान में आंशिक बादल और हवा की दिशा में बदलाव महसूस हो सकता है। राजधानी में दिन का तापमान अभी गर्म बना हुआ है, लेकिन पश्चिमी हवाओं और मौसम में धीरे-धीरे हो रहे बदलाव के कारण अगले कुछ दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव संभव है। IMD के दिल्ली-NCR ऑब्जर्वेशन में अलग-अलग स्टेशनों पर तापमान करीब 28-35°C के बीच दर्ज हुआ। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में भी 5-6 अक्टूबर को बारिश के संकेत नहीं हैं।

हरियाणा में 7 अक्टूबर से बदलेगा मौसम

हरियाणा में 5 और 6 अक्टूबर को IMD ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। राज्य में बारिश की तत्काल संभावना नहीं है। 7, 8 और 9 अक्टूबर को गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं वाली गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसका असर अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल जैसे जिलों में स्थानीय स्तर पर मौसम को प्रभावित कर सकता है। अगले दो-तीन दिनों में स्थानीय स्तर पर आंधी, बिजली चमकने और तेज हवा के साथ मौसम अचानक बदल सकता है।

पंजाब में भी आज शांत रहेगा मौसम

पंजाब में 5 और 6 अक्टूबर को कोई मौसम चेतावनी नहीं है, लेकिन IMD ने 7 से 9 अक्टूबर तक आंधी और बिजली चमकने की संभावना जताई है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल राज्य में व्यापक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन अगले दो-तीन दिनों में स्थानीय स्तर पर आंधी, बिजली चमकने और तेज हवा के साथ मौसम अचानक बदल सकता है। इस बदलाव का असर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर), लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, मालेरकोटला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और मोहाली सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय तौर पर दिखाई दे सकता है।

हिमाचल में 6 से 8 अक्टूबर तक आंधी

हिमाचल प्रदेश में 6, 7 और 8 अक्टूबर को आंधी और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज मैदानी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बदल सकता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर तेज हवाओं, बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिलों में यात्रियों और स्थानीय लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में सड़क यात्रा प्रभावित हो सकती है।

बाकी राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम?

देश के बाकी हिस्सों में मानसून की वापसी का असर दिखाई दे रहा है। IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड में 5-7 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक और बिजली की गतिविधियां रह सकती हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी अगले दिनों में कुछ स्थानों पर इसी तरह के मौसम की संभावना बनी हुई है। इसके विपरीत पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के लिए 5 अक्टूबर को जारी उप-विभागीय चेतावनी में कोई मौसम चेतावनी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में भी 5 से 11 अक्टूबर के लिए कोई चेतावनी दर्ज नहीं की गई है। पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भारत में मौसम अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रह सकता है।

5 अक्टूबर के आसपास देश के कई हिस्सों में गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को अपने क्षेत्र के ताजा IMD अलर्ट पर नजर रखनी चाहिए।