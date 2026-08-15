Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 की मौत, खाटू श्याम जा रहा था परिवार

Delhi-Mumbai Expressway Accident: मध्य प्रदेश के रतलाम में मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। झाबुआ से राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रही एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

Mumbai-Delhi Expressway Accident: मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। झाबुआ से राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जा रही कार शिवगढ़ के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। घायलों में दो बच्चे भी बताए जा रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद कार पलट गई। कार में एक ही परिवार के 9 लोग सवार थे।

जानकारी के मुताबिक एक परिवार झाबुआ जिले के पारा क्षेत्र से राजस्थान के खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहा था। रात के समय उनकी कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम जिले के शिवगढ़ क्षेत्र से गुजर रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था। ट्रक में खराबी आने के कारण उसे सड़क के किनारे खड़ा किया गया था। रात के अंधेरे में कार ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और टक्कर के बाद कुछ दूरी तक घिसटते हुए पलट गई। कार में सवार कई लोग अंदर फंस गए, जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत

इस दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। कार में सवार बाकी पांच लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में एक तीन साल की बच्ची और 10 साल का बच्चा भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही शिवगढ़ थाना पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एनएचएआई की एंबुलेंस टीम की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने भी राहत कार्य में मदद की। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है।

क्या तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह?

शुरुआती जानकारी में कार की तेज रफ्तार और सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रात में ट्रक कार चालक को समय पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि हादसे की सही वजह को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ क्षेत्र से होकर भी गुजरता है। यह देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे में शामिल है और इसका बड़ा हिस्सा आठ लेन का है।