आज समाज डिजिटल, Gujarat Assembly Election 2022 Updates : गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Election) में आज दूसरे और आखिरी चरण (Gujarat Second Phase) के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर सहित मध्य गुजरात के 14 जिलों की 182 विधानसभा सीटों में से 93 पर मतदान हो रहा है।

इस चरण के कुछ प्रमुख उम्मीदवार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (घाटलोडिया), पाटीदार नेता हार्दिक पटेल (वीरमगाम), ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर (गांधीनगर दक्षिण), पूर्व मंत्री शंकर चौधरी (थराद) और जिग्नेश मेवाणी (वडगाम) हैं। पटेल, ठाकोर और चौधरी जहां बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से मेवाणी मैदान में हैं। वोटों की गिनती के बाद 8 दिसंबर को होगी।

PM Modi ने भी साबरमती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल में वोट डाला। सुबह 9 बजे से थोड़ा पहले गांधीनगर राजभवन से उनका काफिला रवाना हुआ। सफेद कुर्ता-पायजामा और नीले रंग की जैकेट पहने पीएम मोदी ने अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

वोट डालने के बाद पीएम मोदी कुछ दूरी तक पैदल चले। यहां बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उंगली पर लगी वोटिंग इंक दिखाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वह मतदान केंद्र के पास स्थित अपने बड़े भाई सोमा मोदी के घर के लिए रवाना हुए। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं।”

Cast my vote in Ahmedabad. Urging all those voting today to turnout in record numbers and vote. pic.twitter.com/m0X16uCtjA

— Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2022