SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग के BLO ऐप में आया Mark VIP फीचर, ऐसे वोटर्स को क्या मिलते हैं फायदे?

Mark VIP Feature in ECI App: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच चुनाव आयोग के BLO ऐप में Mark VIP फीचर जोड़े जाने की जानकारी सामने आई है। इस फीचर के जरिए बूथ लेवल अधिकारी सत्यापन के दौरान कुछ मतदाताओं को VIP के तौर पर चिह्नित कर सकेंगे।

ECI Mark VIP Feature in BLO App: मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल ऐप में मार्क वीआईपी (Mark VIP) नाम का नया फीचर जोड़ दिया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि ऐप को 30 जुलाई को इस नए फीचर के साथ अपडेट किया गया था। यह फीचर ऐसे समय जोड़ा गया जब दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। फीचर सामने आने के बाद यह सवाल भी उठा है कि VIP के तौर पर मतदाताओं को चिह्नित करने की प्रक्रिया क्या है और SIR के दौरान ऐसे मतदाताओं को क्या सुविधा दी जाती है।

BLO ऐप में क्या करता है Mark VIP फीचर?

HT की रिपोर्ट के मुताबिक घर-घर सत्यापन के दौरान BLO किसी मतदाता को VIP या marked elector के तौर पर चिह्नित कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार BLO द्वारा की गई ऐसी मार्किंग आगे असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और फिर दिल्ली CEO कार्यालय के स्तर पर जांची जाती है। इस फीचर का इस्तेमाल VIP मतदाताओं की पहचान करने और उनके फॉर्म की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इस मार्किंग का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को मतदाता सूची की जांच या नोटिस की प्रक्रिया से पूरी तरह छूट मिल जाती है।

VIP Elector की व्यवस्था पहले से मौजूद

मार्क वीआईपी फीचर नया है, लेकिन VIP या मार्क्ड इलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट चुनाव आयोग के नियमों में पहले से मौजूद है। ECI के मार्च 2023 के मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स में मार्क्ड इलेक्टर्स को चुनावी डेटाबेस में फ्लैग करने का प्रावधान दिया गया है। इसमें सांसद (MP), विधायक (MLA), विधान परिषद सदस्य (MLC), घोषित पदों के धारक तथा कला, संस्कृति, पत्रकारिता और खेल जैसे क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के अलावा न्यायपालिका और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। मैनुअल के मुताबिक ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए उचित फ्लैगिंग की जानी चाहिए, ताकि दावों और आपत्तियों की अवधि में जरूरी दस्तावेज जुटाए जा सकें।

क्या VIP मतदाताओं को SIR से छूट मिलती है?

दिल्ली CEO कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक VIP के तौर पर चिह्नित होने का मतलब SIR से छूट मिलना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किए जा सकते हैं, भले ही उन्होंने इन्यूमेरेशन फॉर्म जमा किया हो या नहीं, लेकिन वे दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के तहत नोटिस से पूरी तरह बाहर नहीं होते। अंतर यह बताया गया है कि ऐसे मामलों में अधिकारियों की ओर से उन्हें प्रक्रिया में सुविधा दी जाती है और उन्हें सुनवाई केंद्र पर आने की आवश्यकता न पड़े, इसकी व्यवस्था की जा सकती है।

दिल्ली में करीब 3,000 VIP इलेक्टर्स

दिल्ली CEO कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी में VIP इलेक्टर्स की संख्या करीब 3,000 है। वहीं नई दिल्ली जिले में ऐसे मतदाताओं की संख्या लगभग 1000 है। अधिकारियों के मुताबिक चुनावों के दौरान VIP मतदाताओं को सुविधा देने के लिए BLO को पहले भी अलग-अलग श्रेणियों के मतदाताओं की सूचियां उपलब्ध कराई जाती रही हैं। नया फीचर इस प्रक्रिया को डिजिटल रूप में दर्ज करने का माध्यम बताया जा रहा है।