राजकोट में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 194 यात्री थे सवार, कार्गो होल्ड में धुआं मिलने से मचा हड़कंप

इंडिगो की फ्लाइट 6E 1452 मुंबई से दुबई के लिए रवाना हुई थी. उड़ान के दौरान चालक दल को कार्गो होल्ड में धुंआ दिखा. राजकोट एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी

नई दिल्ली. मुंबई से दुबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को सोमवार को गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. पायलट की सूझबूझ ने इस फ्लाइट में सवार 194 यात्रियों की जान बचाई. विमान के कार्गो होल्ड (सामान रखने वाले हिस्से) में धुआं दिखाई देने के बाद पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6E 1452 मुंबई से दुबई के लिए रवाना हुई थी. उड़ान के दौरान चालक दल को कार्गो होल्ड में धुंआ दिखा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत राजकोट एयरपोर्ट से संपर्क किया. इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने फुल इमरजेंसी घोषित कर दी और रनवे पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस के साथ इमरजेंसी बचाव दल को तैनात कर दिया गया.

पायलट ने दिखाई सूझबूझ

फ्लाइट ने सुरक्षित रूप से राजकोट एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित बाहर निकाला गया. एयरपोर्ट अधिकारियों और दमकल कर्मियों ने विमान की तत्काल जांच शुरू की. राजकोट एयरपोर्ट के निदेशक दिगंत बोरा ने बताया कि विमान में धुआं मिलने की सूचना के बाद सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया. उन्होंने कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं. फिलहाल तकनीकी टीम यह पता लगाने में जुटी है कि कार्गो होल्ड में धुआं किस कारण पैदा हुआ था.

घटना के बाद विमान का विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है. शुरुआती जांच पूरी होने तक विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. विमानन सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही हैं ताकि धुएं के कारणों का पता लगाया जा सके. भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें. गौरतलब है कि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है. देश के 80 से अधिक घरेलू और 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती है. एयरलाइन मुख्य रूप से एयरबस A320 और A321 सीरीज के विमानों के साथ-साथ ATR 72-600 टर्बोप्रॉप विमानों का संचालन करती है.