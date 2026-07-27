Chintpurni Temple Sugam Darshan Pass: चिंतपूर्णी मंदिर सुगम दर्शन प्रणाली में वित्तीय अनियमितता उजागर, एक ही ट्रांजेक्शन आईडी से जारी हुए 80 पास

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Rajesh
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चिंतपूर्णी मंदिर की सुगम दर्शन पास व्यवस्था में डिजिटल भुगतान से जुड़ी गंभीर अनियमितता सामने आई है। सॉफ्टवेयर जांच में एक ही ट्रांजेक्शन आईडी और मोबाइल नंबर से कई भुगतान दर्ज मिलने पर मंदिर प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दी।
Chintpurni Temple Sugam Darshan Pass: एसडीएम ने कहा, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Chintpurni Temple Sugam Darshan Pass: एसडीएम ने कहा, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस और साइबर विशेषज्ञ मामले की जांच में जुटे
Chintpurni Temple Sugam Darshan Pass, (आज समाज), ऊना: चिंतपूर्णी माता मंदिर की सुगम दर्शन प्रणाली में डिजिटल लेनदेन में अनियमितता सामने आई है, जिसमें एक ही ट्रांजेक्शन आईडी से 80 संदिग्ध पास जारी किए गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर करीब 80 संदिग्ध डिजिटल लेनदेन की जांच शुरू कर दी है।

मंदिर अधिकारी संजीव कुमार की शिकायत पर चिंतपूर्णी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

अलग-अलग पास के लिए एक ही ट्रांजेक्शन आइडी और एक ही मोबाइल नंबर किया गया दर्ज

मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 19 जुलाई के कंप्यूटर साफ्टवेयर रिकॉर्ड का निरीक्षण करते समय कई ऐसी प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें भुगतान का माध्यम क्यूआर कोड दर्शाया गया था। जांच में यह भी पाया कि कई अलग-अलग पास के लिए एक ही ट्रांजेक्शन आइडी और एक ही मोबाइल नंबर दर्ज था।

500 रुपए में जारी हुआ एक पास

सामान्य डिजिटल भुगतान प्रणाली में प्रत्येक यूपीआई भुगतान के साथ अलग ट्रांजेक्शन आइडी होती है, इसलिए एक ही पहचान संख्या का अनेक पास में उपयोग प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ। रिकॉर्ड के मिलान में 19 जुलाई की प्रविष्टियों से लगभग 80 संदिग्ध सुगम दर्शन पास चिह्नित किए गए हैं। रविवार होने के कारण उस दिन प्रत्येक सुगम दर्शन पास 500 रुपए शुल्क पर जारी किया गया था।

40 हजार रुपए के नुकसान की आशंका

प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों से मंदिर न्यास को लगभग 40 हजार रुपए के संभावित राजस्व नुकसान की आशंका है। मंदिर प्रशासन यह भी जांच करेगा कि मामला किसी साइबर धोखाधड़ी का है या इसमें किसी अंदरूनी स्तर पर अनियमितता हुई है।

डिजिटल रिकॉर्ड और तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की जा रही

पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि सभी डिजिटल रिकॉर्ड और तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही अनियमितता की वास्तविक प्रकृति और इसमें शामिल लोगों की पहचान हो सकेगी।

एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि मामला साइबर धोखाधड़ी का है या किसी कर्मचारी की संलिप्तता है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।