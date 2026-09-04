Delhi-NCR Rain Update: 5 वीडियो बदल देंगे आपके घर से बाहर निकलने का इरादा! दिल्ली से गुरुग्राम तक ‘महाजाम’, भारी बारिश के बाद सड़क बने समंदर

दिल्ली से गुरुग्राम तक कुछ घंटों की बरसात ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. कुछ जगहों पर तो हालत ऐसी हो गई कि सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी जमा हो गया. स्थिति इतनी बेकार हो गई कि वाहनों की रफ्तार थम गई और लोग घंटों जाम में फंसे रहे.

गुरुग्राम. मानसून के सितम अभी थमने का नाम नहीं लेने वाले. शुक्रवार को शाम अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने गुरुग्राम समेत दिल्ली-एनसीआर की सड़कों का हाल बेहाल कर दिया. कुछ घंटों की बरसात ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. कुछ जगहों पर तो हालत ऐसी हो गई कि सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी जमा हो गया. स्थिति इतनी बेकार हो गई कि वाहनों की रफ्तार थम गई और लोग घंटों जाम में फंसे रहे.

हल्की सी बारिश से जिस गुरुग्राम का ट्रैफिक थम जाती है, उसकी हालत घंटों हुई बरसात में कैसा होगा इसके दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर सामने वीडियो लगातार आ रहे हैं. शुक्रवार की शाम को बादल जमकर बरसे औरं गुरुग्राम के कई हिस्सों में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई.

#WATCH | Delhi: Waterlogging in several parts of the National Capital following heavy rainfall. (Visuals from South Moti Bagh metro station) pic.twitter.com/xCmduw5Ijl — ANI (@ANI) September 4, 2026



गाड़ियों की ऐसी लंबी लाइन लगी की सड़क पर कछुए की चाल से वाहन चलते नजर आए. इस बारिश से लगे जाम से सबसे ज्यादा परेशानी उन तमाम लोगों को हुई जो सारा दिन काम खत्म करने के बाद घर लौटने निकले थे. पूरे दिन की थकान में ट्रैफिक जाम ने और भी इजाफा कर दिया.

#WATCH | Delhi: Traffic congestion and slow vehicular movement after heavy rainfall in Delhi-NCR; visuals from Subroto Park area pic.twitter.com/6Kgb3up4EM — ANI (@ANI) September 4, 2026

जल निकासी के लिए मैदान में उतरे अधिकारी

जैसे ही आसमान से झमाझम पानी बरसा और सड़क पर जाम लगा तो संबंधित अधिकारी काम पर लग गए. हालात बिगड़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारी की टीमें मौके पर पहुंचीं. जहां जहां पानी जमा था इसको बाहर निकालकर सड़क की आवाजाही को सुचारू करने की कोशिश तेज हो गई.

#WATCH | Delhi: Waterlogging in parts of the city following rainfall. Visuals near Subroto Park. pic.twitter.com/4844lmNlS7 — ANI (@ANI) September 4, 2026



इन कोशिशों में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि पानी तेजी से कम नहीं हो सका. महज कुछ घंटे की बारिश से सड़क पर धीमी पड़ी रफ्तार और जलभराव ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए.

VIDEO | Delhi: Rain lashes the national capital, triggering waterlogging in the Mahipalpur area. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/UUhgfFEHkV — Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026

दिल्ली में भी कई इलाके जलमग्न

गुरुग्राम के साथ दिल्ली के कई हिस्सों में भी तेज बारिश का असर देखने को मिला. कनॉट प्लेस, आरके पुरम, आईटीओ, एम्स, संगम विहार, महिपालपुर और काली बाड़ी मार्ग समेत कई इलाकों में जलभराव होने की खबर आई. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसे देखने के बाद सड़क का हाल समझा जा सकता था. धौलाकुआं इलाके में वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही. जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर तो तीन से चार फीट तक पानी भर गया था. ऐसे में बाइक लेकर चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.