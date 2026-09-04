Delhi-NCR Rain Update: 5 वीडियो बदल देंगे आपके घर से बाहर निकलने का इरादा! दिल्ली से गुरुग्राम तक ‘महाजाम’, भारी बारिश के बाद सड़क बने समंदर

By
Viplove Kumar
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दिल्ली से गुरुग्राम तक कुछ घंटों की बरसात ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. कुछ जगहों पर तो हालत ऐसी हो गई कि सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी जमा हो गया. स्थिति इतनी बेकार हो गई कि वाहनों की रफ्तार थम गई और लोग घंटों जाम में फंसे रहे.
दिल्ली से गुरुग्राम तक 'महाजाम', भारी बारिश के बाद सड़क बने समंदर

गुरुग्राम. मानसून के सितम अभी थमने का नाम नहीं लेने वाले. शुक्रवार को शाम अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने गुरुग्राम समेत दिल्ली-एनसीआर की सड़कों का हाल बेहाल कर दिया. कुछ घंटों की बरसात ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. कुछ जगहों पर तो हालत ऐसी हो गई कि सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी जमा हो गया. स्थिति इतनी बेकार हो गई कि वाहनों की रफ्तार थम गई और लोग घंटों जाम में फंसे रहे.

हल्की सी बारिश से जिस गुरुग्राम का ट्रैफिक थम जाती है, उसकी हालत घंटों हुई बरसात में कैसा होगा इसके दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर सामने वीडियो लगातार आ रहे हैं. शुक्रवार की शाम को बादल जमकर बरसे औरं गुरुग्राम के कई हिस्सों में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई.


गाड़ियों की ऐसी लंबी लाइन लगी की सड़क पर कछुए की चाल से वाहन चलते नजर आए. इस बारिश से लगे जाम से सबसे ज्यादा परेशानी उन तमाम लोगों को हुई जो सारा दिन काम खत्म करने के बाद घर लौटने निकले थे. पूरे दिन की थकान में ट्रैफिक जाम ने और भी इजाफा कर दिया.

जल निकासी के लिए मैदान में उतरे अधिकारी

जैसे ही आसमान से झमाझम पानी बरसा और सड़क पर जाम लगा तो संबंधित अधिकारी काम पर लग गए. हालात बिगड़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारी की टीमें मौके पर पहुंचीं. जहां जहां पानी जमा था इसको बाहर निकालकर सड़क की आवाजाही को सुचारू करने की कोशिश तेज हो गई.


इन कोशिशों में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि पानी तेजी से कम नहीं हो सका. महज कुछ घंटे की बारिश से सड़क पर धीमी पड़ी रफ्तार और जलभराव ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए.

दिल्ली में भी कई इलाके जलमग्न

गुरुग्राम के साथ दिल्ली के कई हिस्सों में भी तेज बारिश का असर देखने को मिला. कनॉट प्लेस, आरके पुरम, आईटीओ, एम्स, संगम विहार, महिपालपुर और काली बाड़ी मार्ग समेत कई इलाकों में जलभराव होने की खबर आई. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसे देखने के बाद सड़क का हाल समझा जा सकता था. धौलाकुआं इलाके में वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही. जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर तो तीन से चार फीट तक पानी भर गया था. ऐसे में बाइक लेकर चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.