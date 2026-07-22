Agniveer Reservation: पूर्व अग्निवीरों को BSF, CRPF और CISF भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

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Amit Upadhyay
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Agniveer Recruitment Update: केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल्स और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सीधी भर्ती में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी।
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पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ, सीआईएसएफ समेत सभी CAPF जॉब्स में 50% आरक्षण मिलेगा।

Ex-Agniveers Reservation News: केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स की भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और अन्य CAPFs में होने वाली सीधी भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए यह दोबारा नौकरी पाने का सुनहरा अवसर होगा। इतना ही नहीं, इन नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में भी छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रशिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

क्या है केंद्र सरकार का नया फैसला?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफल्स की भर्ती नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत संबंधित भर्ती में 50 प्रतिशत वेकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह व्यवस्था अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह आरक्षण केंद्रीय सुरक्षा बलों और संगठनों की सीधी भर्ती में लागू होगा। इन बलों में कांस्टेबल स्तर की सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को इस नीति का लाभ मिलेगा।

आयु सीमा में भी दी जाएगी छूट

सरकार ने केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि उम्र सीमा में भी राहत देने का फैसला किया है। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके बाद के बैचों के पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवाओं को रोजगार के नए अवसर आसानी से मिल सकें। भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में भी निर्धारित नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। उनकी ट्रेनिंग और अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा दी गई है।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद से यह सवाल लगातार उठता रहा कि 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों का आगे क्या होगा। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों और कई राज्य सरकारों की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब भर्ती नियमों में संशोधन के साथ इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं का अनुभव देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में भी उपयोगी साबित होगा। अग्निपथ योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। इसके तहत युवाओं की सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के लिए भर्ती की जाती है। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल किया जाता है, जबकि शेष 75 प्रतिशत अग्निवीर सेवा निधि पैकेज और अन्य लाभों के साथ सेवा से मुक्त होते हैं। इन्हीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकारें अलग-अलग नीतियां लागू कर रही है।