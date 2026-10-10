कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके की दादी का शनिवार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उनके पैतृक गांव में 85 साल की उम्र में निधन हो गया। घटना की खबर सुनने के बाद दीपके के माता-पिता गांव के लिए रवाना हो गए।

Abhijeet Dipke’s grandmother dies: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके की दादी का शनिवार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उनके पैतृक गांव में 85 साल की उम्र में निधन हो गया। घटना की खबर सुनने के बाद दीपके के माता-पिता गांव के लिए रवाना हो गए। दीपके इस समय दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस प्रदर्शन के लिए राजधानी पहुंचने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

दीपके के माता-पिता गांव रवाना

सावित्रीबाई शंकर दीपके का निधन संटुक पिंपरी गांव में हुआ। खबर मिलने के बाद अभिजीत दिपके के माता-पिता गांव के लिए रवाना हो गए। हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दीपके को रिहा किया जाएगा या उन्हें अंतिम संस्कार के लिए महाराष्ट्र जाने की इजाजत दी जाएगी या उन्हें मौत की खबर दी गई है या नहीं।

फ्लाइट में ही हिरासत में लिए गए

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह विमान के उतरने के कुछ ही देर बाद दीपके को विमान के अंदर ही हिरासत में ले लिया गया था। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका के साथ मुंबई से आ रहे थे।

13 करोड़ वोटरों के नाम कटे

CJP, वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए थे और नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘फॉर्म 6’ में भी बदलाव किए गए थे। दीपके ने सवाल उठाया था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पुलिस की मंजूरी की जरूरत क्यों है और कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना एक संवैधानिक अधिकार है।