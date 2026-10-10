रिलांयस की कंपनी जियो ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC 2026) में AI से लैस स्मार्ट ग्लास पेश किए हैं। ये मेटा के रे-बैन जैसे ही हैं। इनमें कई सारे फीचर्स मिलते हैं।

Jio AI Smart glasses: रिलांयस की कंपनी जियो ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC 2026) में AI से लैस स्मार्ट ग्लास पेश किए हैं। ये मेटा के रे-बैन जैसे ही हैं। इनमें कई सारे फीचर्स मिलते हैं। इन ग्लास की मदद से बिना किसी फोन के UPI पेमेंट किया जा सकता है। यही नहीं, कई भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन की भी सुविधा मिलती है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, क्लाउड स्टोरेज जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इन्हें इस साल के अंत तक बाजार में उतारा जा सकता है।

ग्लास के दो मॉडल पेश

जियो ने AI से लैस इस स्मार्ट ग्लास के दो मॉडल पेश किए हैं। पहला JioFrames और दूसरा Jio AI Smart Glasses है। जियो फ्रेम्स सिर्फ ऑडियो वाला स्टेनलेस-स्टील फ्रेम मॉडल है। वहीं, Jio AI Smart Glasses विजुअल इंटेलिजेंस एवं कैमरे से लैस कैमरा मॉडल है।

यूपीआई पेमेंट

जियो के इस स्मार्ट ग्लास से क्यूआर कोड स्कैन करके वॉइस कमांड की मदद से यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि यूपीआई पेमेंट के लिए आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, पेमेंट की पुष्टि और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी ने कीमत और उपलब्धता का भी विस्तृत ब्योरा जारी नहीं किया है।

कैमरा और रिकॉर्डिंग

इस ग्लास की मदद से एचडी (HD) फोटो खींचे जा सकते हैं। साथ ही, वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है और उन्हें सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है।

लाइव ट्रांसलेशन और भाषाएं

स्मार्टग्लास में 12 भारतीय भाषाओं में बातचीत का रियल टाइम में अनुवाद करने की सुविधा भी मिलती है। इससे अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच बातचीत आसान हो सकती है।

ऑडियो और अन्य काम

ओपन-ईयर स्पीकर्स के जरिए कॉलिंग, म्यूजिक सुनने, हेल्थ कोचिंग और मीटिंग मैनेज करने की सुविधा भी मिलती है।

क्लाउड स्टोरेज

कैप्चर किया गया सारा मीडिया सीधे जियो एआई क्लाउड (Jio AI Cloud) में सेव होता है।