Diveagar Beach News: महाराष्ट्र के दिवेआगर बीच पर बड़ा हादसा, पिकनिक मनाने गए 8 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत

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Amit Upadhyay
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Maharashtra Beach Tragedy: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दिवेआगर बीच पर पिकनिक मनाने पहुंचे पुणे के आठ छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। सभी छात्र आलंदी की विनर्स अकादमी से जुड़े थे और 11वीं-12वीं कक्षा में पढ़ते थे। 48 लोगों के ग्रुप में शामिल छात्रों के समुद्र में उतरने के बाद हादसा हुआ।
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महाराष्ट्र के रायगढ़ में पिकनिक मनाने आए पुणे के आठ छात्रों की समुद्र में डूबकर मौत हो गई।

Diveagar Beach Accident News: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दिवेआगर बीच पर गुरुवार को पिकनिक मनाने पहुंचे छात्रों के साथ बड़ा हादसा हो गया। पुणे जिले के आलंदी स्थित निजी कोचिंग संस्थान विनर्स अकादमी से आए 8 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद चलाए गए तलाशी और बचाव अभियान में सभी आठ छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतक छात्र 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। पुलिस के मुताबिक छात्रों का समूह पिकनिक के लिए दिवेआगर पहुंचा था। यह समुद्र तट मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र में उतरने वाले छात्रों को पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं था।

48 लोगों का ग्रुप गया था पिकनिक मनाने

जानकारी के मुताबिक कुल 48 लोगों का ग्रुप दिवेआगर बीच पहुंचा था। इसमें 25 लड़के, 17 लड़कियां और छह शिक्षक शामिल थे। समूह में 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र भी थे। दोपहर के समय समूह के आठ छात्र समुद्र में तैरने के लिए पानी में उतर गए। इसी दौरान वे गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए। बताया गया कि समुद्र की लहरें तेज थीं और पानी की गहराई का सही अनुमान नहीं लग पाने के कारण छात्र मुश्किल में फंस गए।

देखते ही देखते गहरे पानी में चले गए छात्र

समुद्र में उतरने के कुछ समय बाद पानी का स्तर और बहाव बदल गया। तेज लहरों और बहाव के कारण आठों छात्र गहरे पानी की ओर चले गए और डूब गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। हादसे की जानकारी मिलते ही तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया गया। पुलिस और बचाव दल ने समुद्र में छात्रों की तलाश की। अभियान के दौरान सभी आठ छात्रों के शव बरामद कर लिए गए।

पुणे की एकेडमी से जुड़े थे सभी छात्र

पुलिस ने बताया कि मृतक छात्र पुणे जिले के आलंंदी स्थित विनर्स अकादमी से जुड़े थे। वे 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे और संस्थान के समूह के साथ दिवेआगर घूमने आए थे। दिवेआगर रायगढ़ जिले का एक लोकप्रिय समुद्र तटीय पर्यटन स्थल है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक और परिवार घूमने आते हैं। हादसे ने पिकनिक पर आए पूरे समूह और स्थानीय लोगों को सदमे में डाल दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।